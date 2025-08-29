Dřevorubci těží souše v soutěsce v Českém Švýcarsku jako opatření proti povodni
29.8.2025 09:31 (ČTK)
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Postup je obdobný jako podél Kamenice u Hřenska před otevřením Edmundovy soutěsky pro turisty. Edmundova soutěska byla zavřená od rozsáhlého požáru v létě 2022, plavbu na lodičkách obnovila obec letos v polovině července. Na 80 stromů tam pokáceli dřevorubci před rokem. Stromy zasažené kůrovcem nebo poškozené při požáru vytipovali zástupci parku, povodí a obce. Při deštích loni v září panovala v příhraniční obci obava právě ze vzedmutí hladiny a toho, co by napáchalo dřevo podél vody nebo v ní.
Pracovat ve Ferdinandově soutěsce bude najatá firma do 30. září, vždy od pondělí do pátku.
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
