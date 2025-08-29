https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/drevorubci-tezi-souse-v-soutesce-v-ceskem-svycarsku-jako-opatreni-proti-povodni
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Dřevorubci těží souše v soutěsce v Českém Švýcarsku jako opatření proti povodni

29.8.2025 09:31 (ČTK)
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Dřevorubci těží ve Ferdinandově soutěsce v Českém Švýcarsku suché stromy, které by mohly spadnout do koryta řeky Kamenice a působit problémy v případě záplav. Na těžbě se podílí národní park České Švýcarsko a Lesy ČR, které se starají o území Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. Práce mohly začít po ukončení hnízdění výra velkého, řekl mluvčí správy parku Tomáš Salov.
 
Suché smrky zůstaly v soutěsce po kůrovcové kalamitě. "Protože tam nevede turistické stezka, nechali jsem stromy stát. Po čase se některé vzpamatovaly, jiné uschly, ty teď odstraňujeme, aby netvořily při pádu do řeky překážky při velké vodě," uvedl Salov.

Postup je obdobný jako podél Kamenice u Hřenska před otevřením Edmundovy soutěsky pro turisty. Edmundova soutěska byla zavřená od rozsáhlého požáru v létě 2022, plavbu na lodičkách obnovila obec letos v polovině července. Na 80 stromů tam pokáceli dřevorubci před rokem. Stromy zasažené kůrovcem nebo poškozené při požáru vytipovali zástupci parku, povodí a obce. Při deštích loni v září panovala v příhraniční obci obava právě ze vzedmutí hladiny a toho, co by napáchalo dřevo podél vody nebo v ní.

Pracovat ve Ferdinandově soutěsce bude najatá firma do 30. září, vždy od pondělí do pátku.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvek
Pražská EVVOluce

