Odvolací soud bude řešit kauzu požáru v národním parku České Švýcarsko
15.10.2025 09:08 | PRAHA (ČTK)
Za menší požáry založené zjara 2023 na Děčínsku se Lobotka u ústeckého krajského soudu omluvil. Soudní senát dospěl k závěru, že o mužově vině v případě předchozího rozsáhlého požáru neexistuje žádný přímý ani nepřímý důkaz. Obžaloba tvrdí, že Lobotkovým motivem ke žhářství bylo to, že musel před lety ukončit působení na pozici dobrovolného strážce a později neuspěl ve výběrovém řízení pořádaném správou parku.
reklama
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk