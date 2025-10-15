https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/odvolaci-soud-bude-resit-kauzu-pozaru-v-narodnim-parku-ceske-svycarsko
Odvolací soud bude řešit kauzu požáru v národním parku České Švýcarsko

15.10.2025 09:08 | PRAHA (ČTK)
Zdroj | HZS ČR
Pražský vrchní soud dnes bude řešit kauzu založení rozsáhlého požáru v národním parku České Švýcarsko. Obžalobě z obecného ohrožení a z poškození cizí věci čelí bývalý dobrovolný strážce parku Jiří Lobotka. Krajský soud muže v lednu ohledně hlavního skutku osvobodil, vyměřil mu dva roky vězení a ústavní léčení za pozdější menší požáry. Státní zástupce se proti tomu obratem odvolal, trvá na Lobotkově vině.
 
Největší lesní požár v Česku, který si vyžádal evakuaci pěti stovek lidí a zásah 6000 hasičů, vypukl u Hřenska v červenci 2022. Lobotka se k zapálení národního parku doznal v psychiatrické léčebně, následně ale přiznání odvolal. Hrozí mu až 15 let odnětí svobody, státní zástupce pro něj navrhl nejméně dvanáctiletý trest. Stát vznesl nárok na uhrazení škody ve výši 225 milionů korun.

Za menší požáry založené zjara 2023 na Děčínsku se Lobotka u ústeckého krajského soudu omluvil. Soudní senát dospěl k závěru, že o mužově vině v případě předchozího rozsáhlého požáru neexistuje žádný přímý ani nepřímý důkaz. Obžaloba tvrdí, že Lobotkovým motivem ke žhářství bylo to, že musel před lety ukončit působení na pozici dobrovolného strážce a později neuspěl ve výběrovém řízení pořádaném správou parku.

