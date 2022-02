ČEZ nechce komentovat, jak invaze ovlivní tendr na dodavatele paliva pro Temelín

Zdroj | Depositphotos Tendr na palivo pro Temelín stále trvá. Podle informací ČTK by měl skončit letos.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Skupina ČEZ nechce komentovat, jak ruská invaze na Ukrajinu ovlivní tendr na dodavatele paliva pro jadernou elektrárnu Temelín. Většina paliva, které teď Temelín používá, je z ruské firmy Tvel. Na dotaz ČTK to sdělil mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Tendr na palivo pro Temelín stále trvá. Podle informací ČTK by měl skončit letos. "My ho až do ukončení nemůžeme a nebudeme žádným způsobem komentovat," uvedl Kříž. Americké palivo má elektrárna nyní zavezené v reaktoru prvního bloku. Od společnosti Westinghouse Electric Sweden je tam šest zkušebních palivových souborů ze 163. Do reaktoru je energetici zavezli před třemi roky. Většina paliva, jejž teď Temelín využívá, je od ruské korporace Tvel. Na jaře 2019 vyzkoušel ČEZ v Temelíně šest palivových souborů od společnosti Westinghouse Electric Sweden. V roce 2018 ČEZ na dotaz ČTK potvrdil, že na základě smlouvy s firmou Westinghouse Sweden Electric vyvíjí zkušební palivové soubory označované LTA (Lead test Assembly).

Temelín je největší výrobce elektřiny v zemi, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby. Společnost ČEZ spustila elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobil Temelín 15,86 terawatthodiny (TWh) elektřiny, letos od začátku roku 2,9 TWh.

reklama