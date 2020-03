Chatu Prašivá v Beskydech bude vytápět tepelné čerpadlo

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | chataprasiva.cz Turistickou chatu Prašivá v Beskydech začne vytápět tepelné čerpadlo za bezmála 500.000 korun. / Ilustrační foto

Turistickou chatu Prašivá v Beskydech začne vytápět tepelné čerpadlo za bezmála 500.000 korun. Nahradí starý a ekologicky nešetrný litinový kotel na tuhá paliva. Instalace nového zařízení se nyní dokončuje. Včera to řekl provozovatel chaty z roku 1921 Martin Stiller.

"Chata se historicky vytápí teplovodním ústředním vytápěním, jehož zdrojem je litinový kotel na tuhá paliva. To není moc šetrné k životnímu prostředí a už dlouho plánujeme, že s tím něco uděláme," řekl správce chaty.

S uhrazením nákladů, které dosahují půl milionu korun, může pomoci i veřejnost prostřednictvím aplikace Nadace ČEZ Pomáhej pohybem. Lidé mohou pomoci, pokud budou mít při jakémkoliv pohybu na mobilu zapnutou aplikaci, na ní "vysportované body" pak mohou prostřednictvím aplikace darovat Prašivé. "Bojujeme celkem o 88.000 tisíc korun," dodal Stiller

Chatu vlastní Klub českých turistů (KČT), odbor Beskydy. Práce na její obnově trvají šestým rokem. Kromě kompletně hotových interiérů byla už například zpřístupněna rozhledna nebo postaveny venkovní ekologické záchody na dešťovou vodu. Modernizováno bylo i dětské hřiště, přibyly stojany na kola. Chataři ve spolupráci s KČT plánují i další úpravy, například rozšíření technického zázemí chaty. Všechny práce by chtěli mít provozovatelé hotovy do roku 2021, kdy chata oslaví 100 let existence.

