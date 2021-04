Milan G 12.4.2021 14:04 Reaguje na Milan G

Ještě dodatek, Krušné hory nejsou jen Ústecký kraj, ale také Karlovarský kraj, ten se k tomu nemusí vyjadřovat? A další věc Spojenci pro kraj uvádějí v textu, druhá fotka, že jedná o nelegální solární elektrárna v krušnohorské Moldavě. To myslíte vážně? Když víte, že se jedná o nelegální VFE proč jste to nenahlásili na PČR? Nebo vy to schvalujete?

