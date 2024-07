CHKO Český les chystá nouzová nocležiště pro turisty, kde si budou moci rozdělat oheň

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Správa Chráněné krajinné oblasti Český les (CHKO) připravuje nouzová nocležiště, kde budou moci turisté jednorázově přespat a rozdělat oheň. CHKO má vytipovaná místa, rovnoměrně rozložená po celém území podél zhruba stokilometrové státní hranice na Tachovsku a Domažlicku, bývalé železné opony. Mělo by jich být nejméně deset, řekl ředitel CHKO Český les Tomáš Peckert. Český les, kde se nepočítá s větší výstavbou, bude nadále klidové území pro relaxační pobyty a cykloturistiku.Ochránci přírody vidí veřejná tábořiště jako rozumnou alternativu v pásmu podél hranice. "Kde nechceme tvrdou turistickou infrastrukturu, ale chceme umožnit legální přenocování lidem, kteří tudy procházejí a chtějí spát venku. Aby byla místa, kde si mohou rozdělat oheň a jednorázově přespat," uvedl ředitel.

Správa CHKO jedná s majiteli pozemků, aby nocležiště akceptovali, i s možnými provozovateli, kteří budou za tábořiště zodpovídat. Aktuálně diskutuje o třech místech - na vrcholech Čerchov na Domažlicku a Havran na Tachovsku a dále na Zlatém potoce na Tachovsku. "To budou první ’vlaštovky’, vypadá to reálně," uvedl.

CHKO dá výjimku provozovateli, který bude zodpovědný za provozní řád. Lidé tam budou moci přespat ve stanu a rozdělat si oheň. "Nebude to kemp, ale nouzové nocležiště. Viděl bych jich minimálně deset, aby pokryly celou hranici na území Plzeňského kraje," řekl.

"Pevně věřím, že už příští turistickou sezonu bude nocležiště na Havranu. Vlastníkem pozemku jsou Lesy ČR, které by ho bezúplatně zapůjčily, potenciálním provozovatelem je Klub vojenské historie a sportu, který vlastní rozhlednu. Teď řešíme dohodu o spolupráci," řekl Peckert.

Plocha bude vymezená prostorem věže na Havranu, kam by se mohlo vejít až 30 stanů. Druhé nocoviště by mělo být na vrcholu Čerchova, dalšího exponovaného místa. Peckert by byl rád, aby všechna vznikla co nejdřív. "Je tu potřeba nějaké infrastruktury a toto je pro nás akceptovatelné," řekl. Velcí vlastníci pozemků to také chápou jako cestu, jak většinu návštěvníků nasměrovat tam, kde nejméně vadí biotopům.

"S destinací Český les chceme vytvářet prostředí pro ten typ návštěvníků, kteří hledají něco trochu jiného, než je overturismus, tedy přelidněné destinace," uvedl ředitel.

Fenoménem Českého lesa je podle něj přes 70 obcí, které zanikly po druhé světové válce. Klidové území nabízí možnost zpomalených relaxačních pobytů a spoustu cest pro cyklisty mimo silnice," řekl.

Podle ředitelky Destinační společnosti Český les Lenky Křížkové se počty turistů každoročně zvyšují. "Ale nejsou to rozhodně davy jako na Šumavě. Zůstáváme územím, které lidi láká primárně klidem a neporušenou přírodou i tím, že tu davy nejsou. A tak to i zůstane," dodala.

Výhledově by měla být nocoviště také v Karlovarském kraji, kde není CHKO. Český les tvoří z 85 procent lesy. Pozemky tam vlastní Lesy ČR, dále Kolowratovy lesy, lesy měst Planá a Domažlice (třeba Čerchov) a soukromí vlastníci (například chaty na Zlatém potoce).

