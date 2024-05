Stezka Českem vznikla před čtyřmi lety, do přírody už nalákala desetitisíce lidí

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Stezka Českem je fenomén, který vznikl teprve před čtyřmi lety, ale stihl nadchnout a dostat do přírody desetitisíce lidí. V aplikaci světových dálkových treků FarOut je teprve třetím evropským, ale jak říká tvůrce Stezky Martin Úbl, od ostatních se liší tím, že ji může jít každý. Maximálně se tak podle něj naplňuje jeden z hlavních cílů Stezky, jímž je setkávání lidí.Češi jsou národ turistů, rádi chodí na četné dálkové pochody a o značení Klubu českých turistů, který se na fungování Stezky podílí, se říká, že je nejlepší na světě. A projekt Stezky, který začal vznikat v hlavách tvůrců v roce 2019, vytáhl lidi do přírody a turistům nabídl nový dlouhodobý cíl, obejít Českou republiku. Ať už naráz či po částech. "Stezka je po čtyřech letech existence obrovským fenoménem, dostala se do pozice národního treku, píšou se o ní i diplomové práce. Někteří už dění kolem ní nazývají subkulturou, ale pořád zůstává tím, čím má hlavně být. Táhne lidi do přírody, ukazuje, že je fajn v ní chodit, že je to v ní hezké. A lidé se budou potkávat," vysvětlil Úbl. Z řady reakcí na sociálních sítích i z přímé zpětné vazby je navíc zřejmé, že projekt lidem přináší pozitivní emoce.

Stezka přitom nevznikla jako něco, co by turisté už neznali. Čas od času se v médiích v minulosti objevila zpráva o tom, jak se někdo rozhodl obejít hranice Česka. Ale až nyní je Stezka se svými 2000 kilometry komplexním projektem, nikoliv pouze vyznačenou čárou v mapě. Úbl zdůrazňuje, že Stezku tvoří především lidé. "Na začátku nás bylo šest. Založili jsme spolek, protože fungujeme na dobrovolné neziskové bázi. Dneska se o stezku stará tým 80 lidí. Máme také zhruba 120 trail angels, což jsou lidé, kteří na Stezce dobrovolně nabízejí různé druhy pomoci a služeb - přespání, vyprání oblečení, nabití elektroniky. A v databázi je také 170 míst s označením Stezkaři vítáni, což jsou komerční provozy, které se ke stezkařům chovají vlídně a rádi jim nabídnou služby," uvedl Úbl. Na fungování spolupracují už i kraje a obce.

Letos na jaře Česká televize také odvysílala desetidílnou sérii s názvem Stezka Českem, v níž herec Miroslav Vladyka postupně prošel severní část ze západu na východ. "Povědomí o Stezce se tím ještě výrazně zvýšilo, na facebooku máme 90 000 sledujících a lidí na Stezce bude přibývat. Teď se natáčí dalších deset dílů o jižní větvi. Zatímco první série byla více o Stezce, druhá série bude o možnostech. Část Mirek Vladyka pojede na kole, ze Znojma bude po Dyji splouvat na lodi," říká Úbl.

Zmiňuje i výhody Stezky proti jiným slavným trekům či poutním cestám. "Kanadský The Great Divide Trail nás šlo za rok 50, víc lidí si na to netrouflo, ale u nás může jít opravdu kdokoliv. Na posledních 100 kilometrech poutní cesty do Compostely je to zase masakr, loni tam šlo půl milionu lidí. Naši Stezku sice hodně lidí začíná na nejzápadnějším bodu Česka, ale také spousta lidí chodí po etapách, takže začínají na různých místech, mohou chodit východním i západním směrem, chodí v různé dny, takže s výjimkou notoricky přeplněných míst, jako je Sněžka, na stezce není nikdy přeplněno," vyzdvihl přednosti trasy Úbl.

Na Stezce je podle něj stále co zlepšovat. Snahou je ve spolupráci s KČT a majiteli pozemků překládat asfaltové úseky na přírodní povrch. "S partnery se snažíme vytvářet systém nouzových nocovišť, propagujeme princip 'nenechávejte stopy'. A jelikož Stezka má velkou sílu, tak mám v hlavě tři projekty, které by zas byly příští rok krásným krokem kupředu," řekl Úbl. Za nejtěžší úkol v současnosti považuje při překotném rozvoji udržet tým dobrovolníků a nepřetížit je povinnostmi. "Pro nikoho to není práce, proto musí činnost pro Stezku zůstat radostí," poznamenal.

Stezka má i dobročinný rozměr a lidé, kteří po ní jdou a stáhnou si aplikaci Pomáhej pohybem, pomáhají Sportovnímu klubu vozíčkářů. Také zlepšila podmínky řady drobných podnikatelů v pohraničí. "Někteří dokonce říkají, že je živí stezkaři, kteří chodí nejen v sezoně a o víkendu," doplnil Úbl. A nezřídka se v českém pohraničí objevují i cizinci. "S agenturou CzechTourism přijíždějí zahraniční novináři, kteří jsou ze stezky nadšení. Aplikaci, v níž jsou informace ze Stezky nejaktuálnější, si stahuje 30 procent cizinců," řekl Úbl.

