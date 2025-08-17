Vstupenku do Tiských stěn na Ústecku lze koupit on-line,obec se tak brání návalu
"Rezervační systém nám umožní regulovat počet turistů. Chceme návštěvnost více rozložit v čase. Náš hlavní zájem je udržet skály takové, jaké jsou. A chceme zachovat kvalitní život pro naše občany, kteří o víkendech do skal už nechodí," uvedl Turek.
Rezervační systém nabízí na každý den 2000 volných míst. I nadále je možné koupit vstupenku u pokladny, nově lze platit kartou. On-line vstupenka platí celý den a umožňuje opakovaný vstup do skalního města pomocí QR kódu nebo vytištěné vstupenky. Návštěvníci si tak mohou prohlídku rozložit podle svých potřeb, například ji spojit s obědem, procházkou po okolí či odpočinkem.
Při vytváření systému vycházela obec ze zkušeností v jiných lokalitách. "Těch 2000 návštěvníků je naše představa udržitelné turistiky. Aby lidé, kteří přijedou, si procházku velkým nebo malým okruhem užili, nešli v davu, a pak nečekali na uvolnění místa v restauraci," řekl starosta.
Po půl roce obec systém vyhodnotí a nastaví cenovou politiku. Aktuálně dospělý zaplatí 100 korun a dítě, student či senior polovinu. V budoucnu by si turista mohl zaplatit on-line kromě vstupenky také místo na parkování, kam by ho navedla navigace, k dispozici by tam měl i toaletu. "Vše by bylo v jednom cenově zvýhodněném balíčku," uvedl Turek.
Peníze ze vstupného investuje obec zpět do zázemí pro turisty. Nové posezení je kolem informačního střediska, kde jsou stojany na kola a přibudou ještě stojany na elektrokola. Připravit chce nyní obec kompletní rekonstrukci naučné stezky.
