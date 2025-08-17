https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vstupenku-do-tiskych-sten-na-ustecku-lze-koupit-on-line-obec-se-tak-brani-navalu
Vstupenku do Tiských stěn na Ústecku lze koupit on-line,obec se tak brání návalu

17.8.2025 00:35 | TISÁ (ČTK)
Skalní město a přírodní památka Tiské stěny (součást CHKO Labské pískovce), nedaleko obce Tisá v okrese Ústí nad Labem
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Huhulenik / Wikimedia Commons
Turisté mířící do Tiských stěn na Ústecku si nově mohou vstupenku koupit on-line. Obec v CHKO Labské pískovce spustila rezervační systém, aby předešla náporu turistů a frontám u pokladny, kde bylo doposud možné platit pouze hotově. Cílem je rozložit návštěvnost do delšího období, lidé v systému vidí, kolik zájemců si už lístek koupilo. ČTK to řekl starosta obce na Ústecku Jiří Turek (nez.).
 
Návštěvnost skal, oblíbených dlouhodobě mezi horolezci, výrazně vzrostla v době koronavirové epidemie. Od té doby parkoviště praskají ve švech hlavně o víkendech. Nejvytíženější měsíce jsou květen a červen. Loni Tiské stěny navštívilo 100 000 lidí.

"Rezervační systém nám umožní regulovat počet turistů. Chceme návštěvnost více rozložit v čase. Náš hlavní zájem je udržet skály takové, jaké jsou. A chceme zachovat kvalitní život pro naše občany, kteří o víkendech do skal už nechodí," uvedl Turek.

Rezervační systém nabízí na každý den 2000 volných míst. I nadále je možné koupit vstupenku u pokladny, nově lze platit kartou. On-line vstupenka platí celý den a umožňuje opakovaný vstup do skalního města pomocí QR kódu nebo vytištěné vstupenky. Návštěvníci si tak mohou prohlídku rozložit podle svých potřeb, například ji spojit s obědem, procházkou po okolí či odpočinkem.

Při vytváření systému vycházela obec ze zkušeností v jiných lokalitách. "Těch 2000 návštěvníků je naše představa udržitelné turistiky. Aby lidé, kteří přijedou, si procházku velkým nebo malým okruhem užili, nešli v davu, a pak nečekali na uvolnění místa v restauraci," řekl starosta.

Po půl roce obec systém vyhodnotí a nastaví cenovou politiku. Aktuálně dospělý zaplatí 100 korun a dítě, student či senior polovinu. V budoucnu by si turista mohl zaplatit on-line kromě vstupenky také místo na parkování, kam by ho navedla navigace, k dispozici by tam měl i toaletu. "Vše by bylo v jednom cenově zvýhodněném balíčku," uvedl Turek.

Peníze ze vstupného investuje obec zpět do zázemí pro turisty. Nové posezení je kolem informačního střediska, kde jsou stojany na kola a přibudou ještě stojany na elektrokola. Připravit chce nyní obec kompletní rekonstrukci naučné stezky.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK
