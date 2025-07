Návštěvnost Českého Švýcarska se tři roky po největším lesním požáru v ČR různí

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Návštěvnost národního parku České Švýcarsko tři roky po historicky největším lesním požáru ČR se různí. Například v oblasti Krásné Lípy eviduje správa rezervace více průchodů přes sčítače, zhruba stejný počet lidí mířil letos i loni na Pravčickou bránu, propad v meziročním srovnání je v Hřensku, což ČTK potvrdili i hoteliéři. Zdaleka největší úbytek návštěvníků však nastal po požáru, který vypukl v červenci 2022. Cestovní ruch se tehdy uprostřed sezony zcela zastavil.Dosud je kvůli požáru uzavřená Gabrielina stezka na Pravčickou bránu. Lidé se k jednomu z největších lákadel národního parku dostanou přes Tři prameny či Mlýnskou cestu. Od soboty je pro veřejnost poprvé od požáru otevřená Edmundova soutěska. Denně se na lodičky, které na říčce Kamenici provozuje obec, dostane maximálně 50 lidí. Jde zatím o zkušební režim. Lístky budou v případě příznivého počasí k zakoupení v informačním centru v budově obecního úřadu.

Návštěvnost se zvýšila podle sčítače v Kyjově u Krásné Lípy. V prvním pololetí loňského roku sčítač zaznamenal zhruba 8000 průchodů, letos to bylo asi o 5000 víc. Obdobná návštěvnost byla v první půlce loňského i letošního roku podle sčítače u Tří pramenů, přes které turisté míří na Pravčickou bránu. Zařízení zaznamenalo kolem 95 000 průchodů. Naopak sčítač v Mezné zaznamenal letos zhruba 16 000 impulzů, přičemž v loňském prvním pololetí jich bylo téměř 30 000. "Někde je návštěvnost stabilní, jinde se jeví být nižší a někde naopak vzrůstá," informoval ČTK mluvčí správy parku Tomáš Salov.

Mírný pokles počtu hostů každoročně vnímá Petr Kotyza, spolumajitel penzionu Jitřenka v Hřensku. "Hodnotím tu návštěvnost tak, že je rok od roku slabší s tím, jak lidé zjišťují, že je Edmundova soutěska uzavřená. Ale u nás to znamená pokles třeba tři procenta," doplnil ubytovatel, který má polovinu klientů z Německa. Ti navštěvují národní park Saské Švýcarsko za hranicemi. "Po požáru to bylo strašný, ale to se postupně narovnalo," řekl Kotyza. "Musím říct, že to pro nás bylo asi tak desetkrát horší než covid, bylo to v rozjeté sezoně," vzpomíná na tehdejší propad hoteliér, podle kterého se příliv turistů zastavil i v roce následujícím po požáru.

Návrat Poláků či Němců vnímá majitel penzionu JRHaus v Hřensku Jiří Neuman. Naopak Čechů je podle něj méně. Řada z nich do národního parku přijede na jeden den, noc tak v rezervaci nestráví. Neuman má požár dodnes v živé paměti. Nad hotelem Praha, který ohrožovaly plameny, má chalupu. "Do poslední chvíle jsem poléval střechu vodou. Hasiči mi ji zachránili," řekl.

Slabší návštěvnost vnímá podnikatel Jiří Suchánek, který má v osadě Mezná několik ubytovacích a stravovacích zařízení. "Je to vidět i podle parkovišť. Možná to je i trochu počasím, nevím, jakou to má souvislost," uvedl k současné návštěvnosti. Parkoviště bývají v sezoně plná. Podle zjištění ČTK je sice ve Hřensku mnoho turistů i ve všední dny, není ale problém najít parkovací místo jako před požárem.

Požár zasáhl národní park v noci z 23. na 24. července 2022. Oheň se rozšířil na plochu přesahující 1000 hektarů. S plameny bojovalo na 6000 hasičů s 400 kusy techniky 21 dní. Obyvatelé několika obcí museli opustit domovy. V Mezné požár zcela zničil několik domů. Oheň způsobil škodu okolo 270 milionů korun. Muže obžalovaného ze založení požáru krajský soud nepravomocně zprostil obžaloby.

