Na lístky na Edmundovu soutěsku v Hřensku čekali lidé z různých koutů světa

Frontu na lístky na Edmundovu soutěsku v Hřensku na Děčínsku, která se dnes otevřela poprvé od požáru v roce 2022, čekali lidé z různých koutů světa. Kromě turistů z celé ČR se v řadě objevili Němci, Poláci, Španělé či Indové. První ve frontě byla Natálie Fialová, která dorazila se svou příbuznou už v 06:00. Čekání se podle ní vyplatilo. V soutěsce provozuje obec plavbu na lodičkách. Zatím je přístupná v omezeném režimu pro několik desítek lidí denně. Na některé výletníky se tak nedostalo a byli zklamaní, zjistila na místě ČTK."Dnes prodáme 50 lístků, ale abychom je prodali na další den, tak to nelze," řekla ČTK místostarostka Alena Pačáková. V Edmundově soutěsce bylo nutné provést řadu bezpečnostních opatření. Na kácení stromů, odstranění popadaných kmenů do plavební dráhy či sanaci uvolněných skalních bloků se podíleli obecní zaměstnanci i odborné firmy. Monitoring zajišťuje dendrolog a geolog. Do soutěsky se lidé dostanou pouze s průvodcem. Soutěska je navíc v provozu pouze za příznivého počasí.

Cena lístků vzrostla z původních 200 korun před vypuknutím požáru na 400 korun. Místostarostka to zdůvodnila zvýšenými náklady na zajištění bezpečnosti i pracovní síly. Infocentrum bylo dnes personálně také posílené. Pracovníci museli zapsat jméno každého turisty do seznamu a jméno mu zapsali také na vstupenku. Pačáková uvedla, že v předchozích dnech zaměstnanci vyřídili několik set telefonátů, další desítky lidí se přicházeli ptát na vstupenky i režim v soutěsce osobně. Zavedený omezený provoz bude obec pravidelně vyhodnocovat. Kapacitu chce postupně navyšovat. Vzniknout by měl také rezervační systém.

Mezi čekajícími byl i Jan Vranovský z Jaroměře na Náchodsku, jenž je v národním parku České Švýcarsko na svatební cestě. "Nám paní bytná povídala, abychom sem přišli trochu dřív, ale že se to naplní až takhle, tak to jsem nečekal," řekl ČTK v 07:20 Vranovský. Přišel jako druhý v pořadí, za ním se vytvořila fronta, v níž staly další desítky lidí. "Je to docela masakr. Máme docela štěstí, a proto jsem také vstával v 6:00 ráno," uvedl a dodal, že se o otevření soutěsky dozvěděl z médií.

Zakoupení lístků někteří oslavovali obětím, další nešetřili úsměvy. Další čekající takové štěstí neměli. Španělský pár ČTK řekl, že neměl o omezeném počtu vstupenek informace. "Bohužel jsme tu jen dnes," uvedli. Nedostalo se ani na rodinu z Indie, která také neměla o omezeném režimu tušení. Spokojila se sice s odkázáním na Divokou soutěsku, která funguje bez omezení, ale nakonec se k ní nevydala. Jiná turistka z Indie, které se podařilo lístek zakoupit, nevěděla, kde se Edmundova soutěska nachází. Doptávala se také na to, jak se k ní dostane. O průvodci neměla informace.

Požár zasáhl národní park v noci na 24. července 2022. Hasiči zasahovali 21 dní. V Mezné požár zcela zničil několik domů. Muže obžalovaného ze založení požáru krajský soud nepravomocně zprostil obžaloby. Uzavřená nadále zůstává například Gabrielina stezka na Pravčickou bránu, lidé se k ní dostanou třeba přes Tři prameny.

