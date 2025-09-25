https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/chko-poodri-pripad-navezene-suti-nevyresilo-vinik-zasypal-hnizda-lednacka
CHKO Poodří případ navezené suti nevyřešilo, viník zasypal hnízda ledňáčka

25.9.2025 17:12 (ČTK)
Pracovníci Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Poodří dál jednají s vlastníky a uživateli pozemků, v jejichž blízkosti někdo v první polovině srpna na přísně chráněné území navezl stavební suť. Odpadem se pokusil zřejmě zpevnit břehy. Zasypal ale i hnízda ohroženého ledňáčka říčního. Jednání zatím viníka neodhalila, řekl vedoucí správy CHKO Daniel Kletenský. Pokud se viníka nepodaří najít, pracovníci CHKO se obrátí na policii.
 
"Šetření ještě není uzavřeno. Pachatel je zatím neznámý. Nikdo se nepřiznal. Předvolávám si další vlastníky a uživatele. Zatím nemůžu říct, k čemu jsme dospěli," řekl ČTK Kletenský. Dodal, že jeho cílem je přimět viníka, aby suť na své náklady odstranil. Viníkovi hrozí také pokuta 100 000 korun. V případě, že jde o firmu, tak až dva miliony korun.

CHKO na suť upozornila rybářská stráž. Kletenský uvedl, že podle jeho odhadu suť k řece přivezlo několik desítek nákladních aut. "Je vysypaná v úseku okolo 75 metrů. Z mého pohledu pravděpodobně nejde o černou skládku. Podle způsobu uložení se někdo spíše snažil zvýšit ochranu pozemku vůči eroznímu působení vody," řekl. Dodal, že do konce září se má ještě setkat s dalším majitelem pozemků.

CHKO Poodří leží na 82 kilometrech čtverečních. Zasahuje na území okresů Nový Jičín a Ostrava-město. Předmětem ochrany je krajina nivy Odry a jejích přítoků. Cenné jsou zejména lužní lesy či rozlehlé louky. V CHKO Poodří se vyskytuje řada chráněných živočichů. Přímo v rybnících například rostou vzácné vodní rostliny kotvice plovoucí, nepukalka plovoucí a vodní masožravé rostliny bublinatky. Poodří kromě ledňáčka říčního hostí také dva ohrožené druhy korýšů - raka říčního a žábronožku sněžní.

