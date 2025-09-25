CHKO Poodří případ navezené suti nevyřešilo, viník zasypal hnízda ledňáčka
CHKO na suť upozornila rybářská stráž. Kletenský uvedl, že podle jeho odhadu suť k řece přivezlo několik desítek nákladních aut. "Je vysypaná v úseku okolo 75 metrů. Z mého pohledu pravděpodobně nejde o černou skládku. Podle způsobu uložení se někdo spíše snažil zvýšit ochranu pozemku vůči eroznímu působení vody," řekl. Dodal, že do konce září se má ještě setkat s dalším majitelem pozemků.
CHKO Poodří leží na 82 kilometrech čtverečních. Zasahuje na území okresů Nový Jičín a Ostrava-město. Předmětem ochrany je krajina nivy Odry a jejích přítoků. Cenné jsou zejména lužní lesy či rozlehlé louky. V CHKO Poodří se vyskytuje řada chráněných živočichů. Přímo v rybnících například rostou vzácné vodní rostliny kotvice plovoucí, nepukalka plovoucí a vodní masožravé rostliny bublinatky. Poodří kromě ledňáčka říčního hostí také dva ohrožené druhy korýšů - raka říčního a žábronožku sněžní.
reklama