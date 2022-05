Chorvatsko chce rozšířit kapacitu svého LNG terminálu na Krku

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Chorvatsko chce investovat do svého terminálu pro příjem zkapalněného zemního plynu (LNG) na ostrově Krk a nabídnout pak dodatečné kapacity zemím regionu. Podle agentury Hina to na mimořádném summitu Evropské unie k energetice a válce na Ukrajině uvedl chorvatský premiér Andrej Plenković. Terminál začal na počátku května v malém množství dodávat plyn také do Česka.

"Nelepší a nejúčinnější je investice do stávajícího terminálu, aby se mu zvýšila kapacita," řekl Plenković v Bruselu. Cílem mimořádného summitu je mimo jiné snížení závislosti EU na ruských energetických surovinách a diverzifikace možností jejich dodávek.

Podle Plenkoviče má nyní Chorvatsko šanci stát se "energetickým uzlem" pro střední Evropu. Rozhodnutí o investici do navýšení kapacity terminálu je velice blízko, dodal. Dodatečné kapacity by podle něj mohlo využívat mimo jiné Slovinsko, Maďarsko či Bosna.

Terminál na Krku nově slouží jako tranzitní bod pro přepravu zemního plynu také pro ČR, první dodávku z něj začátkem května uskutečnila česká dceřiná společnost slovenské energetické skupiny SPP. Jednalo se o pět milionu metrů krychlových plynu původem ze Spojených států, což je vzhledem k celkové loňské roční spotřebě 9,43 miliardy kubických metrů spíše zanedbatelné množství.

Terminál u města Omišalj zahájil provoz začátkem loňského roku. Při maximálním vytížení je schopen přijmout 2,6 miliardy metrů krychlových zkapalněného zemního plynu ročně.

