Chrudim dál rozšiřuje výrobu elektřiny ze slunce pro své budovy

Chrudim by příští rok mohla pokrýt asi 15 procent spotřeby elektřiny úřadu a všech svých organizací z vlastních fotovoltaických elektráren. Některé přibudou na střechy budov ještě letos, další v roce 2024. Podmínkou však je fungování komunitní energetiky, řekl ČTK energetický manažer města Zdeněk Pavlík.

Městu se po instalaci všech plánovaných fotovoltaických zdrojů zvýší celkový instalovaný výkon na více než 560 kilowattů (kW). Chrudim by chtěla v budoucnosti využívat takzvanou komunitní energetiku, kdy by s využitím rozvodné sítě ČEZ Distribuce dodávala elektřinu ze svých výroben do dalších městských objektů. Jsou mezi nimi budovy úřadu, základních a mateřských škol, technických služeb, Chrudimské besedy nebo plaveckého bazénu a zimního stadionu.

Bateriové systémy na ukládání elektřiny v Chrudimi nevyužívají, jsou nákladné. "Když budeme mít přes den přebytek výroby, přesměrujeme ji na zimní stadion a plovárnu. Musí ale fungovat komunitní energetika. Chtěli bychom všechno spotřebovat sami, třeba i v budovách v městské památkové zóně, kam nemůžeme panely umístit," řekl Pavlík.

Fotovoltaické panely jsou již na tribuně letního atletického stadionu a zásobují také sousední zimní stadion a krytý bazén s koupalištěm. Další jsou na budově městského úřadu v Pardubické ulici, na objektu Technických služeb nebo na střeše radnice na Resselově náměstí.

Čtyři menší instalace s výkonem od 15 do 20 kW by měly začít fungovat ještě na podzim, pátá s instalovaným výkonem více než 200 kW na střeše zimního stadionu o něco později. V roce 2024 chce radnice nechat namontovat další panely na budovy čtyř základních škol, jejich výkony budou činit od 26 do 76 kW.

"Při započtení dotací jsou první instalace už zaplacené. Návratnost dalších při současných cenách odhaduji na pět až šest let," uvedl Pavlík. V budoucnu by se počty panelů na jednotlivých objektech mohly ještě zvýšit, technicky jsou na to systémy připravené.

