Cíle EU pro snižování emisí podle zástupců automobilového průmyslu nelze splnit
Předsedkyně EK by měla 12. září s vedoucími představiteli evropského automobilového průmyslu jednat o budoucnosti odvětví, které čelí mimo jiné konkurenci ze strany čínských výrobců elektromobilů a nyní také americkým clům, píše agentura Reuters.
Källenius a Zink v dopise poukázali na závislost evropského automobilového průmyslu na bateriích z Asie, nedostatečnou infrastrukturu pro dobíjení elektromobilů, vyšší výrobní náklady a rovněž na americká cla. "Současnou cestu snižování emisí oxidu uhličitého v silniční dopravě je zapotřebí přehodnotit, aby bylo zajištěno splnění klimatických cílů EU a zabezpečení konkurenceschopnosti evropského průmyslu," píše se v dopise.
Källenius je zároveň šéfem německé firmy na výrobu luxusních automobilů Mercedes-Benz, zatímco Zink stojí v čele německého podniku Schaeffler, který je dodavatelem automobilových součástek.
