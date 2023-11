Čína jako vyslance přátelství pošle do USA další pandy, naznačil prezident Si

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Čínský prezident Si Ťin-pching naznačil, že Peking do Spojených států pošle další pandy velké "jako vyslance přátelství mezi čínským a americkým lidem". Informovaly o tom stanice CNN a deník The Guardian. Si o pandách hovořil v projevu při večeři se zástupci amerického soukromého sektoru v San Francisku poté, co čtyři hodiny jednal se svým americkým protějškem Joem Bidenem na okraj summitu Rady pro ekonomickou spolupráci Asie a Tichomoří (APEC).

"Dozvěděl jsem se, že mnoho Američanů, především dětí, rozesmutněl odlet tří pand (ze zoologické zahrady ve Washingtonu) a mnozí se s nimi přišli rozloučit," řekl Si. Dodal, že lidé v Kalifornii se "můžou těšit na to, že pandy opět přivítají" v zoologické zahradě v San Diegu.

Čína půjčila pandy velké více než 20 zemím světa, v poslední dekádě například Nizozemsku, Dánsku, Finsku nebo Německu. Naposledy Čína poslala dvojici pand do Kataru, přičemž šlo o první zápůjčku těchto zvířat některé ze zemí Blízkého východu, píše web stanice CNN a připomíná, že čínskému programu se často přezdívá "pandí diplomacie". Čína posílá pandy do ciziny jako gesto dobré vůle, zvířata i jejich mláďata ale zůstávají jejím majetkem.

"Pandy jsou něco jako neformální barometr čínsko-amerických vztahů od roku 1972, kdy Peking daroval dvojici těchto medvědů národní zoologické zahradě Smithsonian National Zoo ve Washingtonu poté, co tehdejší prezident Richard Nixon absolvoval diplomatickou cestu do Číny, která oživila vzájemné vztahy," píše CNN.

Čínský prezident ve středu neuvedl, kdy by další pandy do Spojených států mohly dorazit, ale naznačil, že Kalifornie bude jejich pravděpodobnou destinací. Zoologická zahrada v San Diegu své poslední dvě pandy do Číny vrátila v roce 2019, když smlouva o výpůjčce vypršela. Na počátku listopadu vrátila Číně tři pandy washingtonská zoo.

Si a Biden se v San Francisku setkali poprvé osobně po 12 měsících. Hlavními závěry jejich jednání v luxusním venkovském domě Fioli nedaleko San Franciska byly dohoda, že velmoci obnoví komunikaci na úrovni armád i úředníků, kteří tvoří obrannou politiku, že rozšíří spolupráci v oblasti umělé inteligence, boji proti pašeráctví chemikálií potřebných k výrobě nelegálních drog nebo spolupráci na projektech studentských výměn. V klíčovém tématu ohledně budoucnosti Tchaj-wanu si Biden a Si pouze vyměnili názory, průlom však nenastal.

