Čína obnovuje dovoz ryb a mořských plodů z některých japonských regionů

Čína obnovila dovoz ryb a mořských plodů z některých regionů Japonska. Ukončuje tak dvouletý celkový zákaz dovozu vodních produktů, který byl uvalen poté, co Japonsko začalo vypouštět do moře upravenou radioaktivní vodu z japonské jaderné elektrárny Fukušima. Oznámila to podle agentury Reuters čínská celní správa.Nadále zůstává zakázán dovoz mořských produktů z deseti prefektur, včetně prefektury Fukušima. Produkty z ostatních regionů budou pro dovoz potřebovat zdravotní certifikáty, potvrzení o prověření na radioaktivní látky a osvědčení o původu výroby vydaná japonskou vládou. Čína bude dovoz přísně kontrolovat.

Rozhodnutí bylo podle čínských úřadů učiněno poté, co po dlouhodobém mezinárodním a nezávislém čínském odběru vzorků a monitorování odpadních vod nebyly zjištěny žádné abnormality.

Čína zakázala veškerý dovoz japonských mořských produktů v srpnu 2023, krátce poté, co Japonsko vypustilo do oceánu první várku odpadní vody z Fukušimy, což vyvolalo diplomatickou i hospodářskou roztržku.

Vypuštěná voda byla ta, která byla použita pro chlazení jaderného paliva po nehodě ve Fukušimě v roce 2011. Voda prošla několika fázemi ošetření, které odstranily většinu radionuklidů kromě tritia, které je méně škodlivé než jiné radioaktivní látky jako cesium nebo stroncium. Tritium ve vodě je zředěné na jednu čtyřicetinu povolené koncentrace podle japonských pravidel a japonská vláda vypouštění zahájila s povolením Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE).

