Čína počítá s dalším růstem prodeje aut i s úlevami pro úsporná vozidla

Prodej aut v Číně se v příštím roce zvýší o 4,4 procenta na 25,8 milionu vozů. Předpověděla to Čínská asociace výrobců automobilů (CAAM), která patří k hlavním automobilovým svazům v zemi. Ministerstvo průmyslu a informačních technologií uvedlo, že většina aut na alternativní pohon, která jsou úspornější a šetrnější k životnímu prostředí, bude i nadále moci čerpat daňové úlevy.

Automobily na alternativní pohon, v Číně označované zkratkou NEV (New Energy Vehicles), by mohly v příštím roce tvořit už 40 procent všech prodaných aut. Na prezentaci v Pekingu to dnes podle čínských médií řekl zástupce svazu CAAM Čchen Čchuan.

Ministerstvo průmyslu uvedlo, že více než 90 procent současných modelů aut s alternativním pohonem bude mít při nákupu i nadále možnost čerpat daňové úlevy. Umožňují to nové technické požadavky, které dnes vláda představila, informuje agentura Reuters.

Technické požadavky na způsobilost aut s alternativním pohonem získat daňovou úlevu při nákupu od roku 2024 uvádějí, že čistě elektrická auta by měla mít dojezd alespoň 200 kilometrů na jedno nabití. U plug-in hybridních aut by dojezd na elektřinu měl činit alespoň 43 kilometrů, oznámilo ministerstvo.

Nové předpisy vyžadují u elektrických vozidel míru útlumu dojezdu ne vyšší než 35 procent při nízkých teplotách. Umožňují zároveň, aby elektromobily s možností výměny baterií měly nárok na daňové úlevy.

V červnu Čína představila soubor daňových úlev za 520 miliard jüanů (1,64 bilionu Kč) na dobu čtyř let pro elektromobily a další ekologická auta. To je dosud největší daňová úleva v tomto odvětví. Peking se těmito kroky snaží podpořit růst prodeje automobilů.

