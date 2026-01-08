Čína podle Japonska začala těžit v oblasti plynového pole ve Východočínském moři
"Je velmi politováníhodné, že navzdory opakovaným protestům japonské strany Čína pokračuje ve svých jednostranných těžebních aktivitách a pokouší se nás postavit před hotovou věc," citovala Džidži mluvčího japonské vlády Minorua Kiharu.
Východočínským mořem prochází pomyslná středová linie mezi pobřežními čarami Číny a Japonska, která v moři podle Tokia odděluje výlučné ekonomické zóny obou zemí. Peking ovšem tvrdí, že čínská výlučná ekonomická zóna sahá mnohem dále.
V oblasti je asi 20 nepovolených staveb, které podle Japonska slouží jako základ zařízení pro rozvoj plynových polí. Tokio tvrdí, že tato pole, která Čína vrtá, se pravděpodobně rozprostírají i na japonskou stranu a čerpají se tím i japonské zdroje, napsal web The Japan News.
Japonská a čínská vláda se v roce 2008 dohodly na společném využívání zdrojů a rozvoji plynových polí ve Východočínském moři. Čína ale pozastavila jednání s odkazem na zhoršení vzájemných vztahů a postavila několik vrtných zařízení na své straně středové linie.
Čínská plavidla třikrát během jednoho týdne na přelomu září a října spustila do vody předmět podobný drátu, načež japonská pobřežní stráž vydala varování a lodě odpluly. Tokio pak v protestní nótě Peking požádalo, aby se zdržel provádění námořního výzkumu v japonské ekonomické zóně bez předchozího souhlasu. Podobné incidenty se odehrály i v srpnu a květnu. Japonsko na konci srpna rovněž protestovalo proti stavbě čínského objektu určeného k těžbě surovin, který se nacházel poblíž středové linie.
reklama