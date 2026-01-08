https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cina-podle-japonska-zacala-tezit-v-oblasti-plynoveho-pole-ve-vychodocinskem-mori
Čína podle Japonska začala těžit v oblasti plynového pole ve Východočínském moři

8.1.2026 18:38 (ČTK)
Čína podle Japonska minulý týden zahájila nové těžební aktivity v oblasti plynového pole ve Východočínském moři. Tokio už ve věci podalo oficiální protest, napsaly japonské tiskové agentury a média. Čínské lodě loni nejméně pětkrát v oblasti, kterou Peking považuje za svou, provedly průzkumné aktivity, proti čemuž se Tokio několikrát vymezilo.
 
Japonská pobřežní stráž podle agentury Džidži minulý pátek zaznamenala, že na čínské straně západně od linie zakotvila mobilní vrtná loď. Ministerstvo zahraničí to podle agentury Kjódó považovalo za průzkumné vrty pro nové plynové pole a tentýž den Pekingu zaslalo protest. Vyzvalo také k tomu, aby se rychle obnovila jednání na základě bilaterální dohody z roku 2008.

"Je velmi politováníhodné, že navzdory opakovaným protestům japonské strany Čína pokračuje ve svých jednostranných těžebních aktivitách a pokouší se nás postavit před hotovou věc," citovala Džidži mluvčího japonské vlády Minorua Kiharu.

Východočínským mořem prochází pomyslná středová linie mezi pobřežními čarami Číny a Japonska, která v moři podle Tokia odděluje výlučné ekonomické zóny obou zemí. Peking ovšem tvrdí, že čínská výlučná ekonomická zóna sahá mnohem dále.

V oblasti je asi 20 nepovolených staveb, které podle Japonska slouží jako základ zařízení pro rozvoj plynových polí. Tokio tvrdí, že tato pole, která Čína vrtá, se pravděpodobně rozprostírají i na japonskou stranu a čerpají se tím i japonské zdroje, napsal web The Japan News.

Japonská a čínská vláda se v roce 2008 dohodly na společném využívání zdrojů a rozvoji plynových polí ve Východočínském moři. Čína ale pozastavila jednání s odkazem na zhoršení vzájemných vztahů a postavila několik vrtných zařízení na své straně středové linie.

Čínská plavidla třikrát během jednoho týdne na přelomu září a října spustila do vody předmět podobný drátu, načež japonská pobřežní stráž vydala varování a lodě odpluly. Tokio pak v protestní nótě Peking požádalo, aby se zdržel provádění námořního výzkumu v japonské ekonomické zóně bez předchozího souhlasu. Podobné incidenty se odehrály i v srpnu a květnu. Japonsko na konci srpna rovněž protestovalo proti stavbě čínského objektu určeného k těžbě surovin, který se nacházel poblíž středové linie.

