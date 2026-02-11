Peking se ohradil proti evropskému vyšetřování výrobce větrných turbín Goldwind
"Naléhavě vyzýváme EU, aby okamžitě napravila své nesprávné jednání a postupovala opatrně při používání jednostranného vyšetřovacího nástroje v podobě nařízení o zahraničních dotacích (FSR), aby bylo možné vytvořit spravedlivé, férové a předvídatelné tržní prostředí pro spolupráci mezi Čínou a EU," cituje agentura Reuters mluvčího čínského ministerstva obchodu.
EK tento týden oznámila, že zahájila rozsáhlé vyšetřování Goldwindu. Obává se, že podnik mohl získat zahraniční dotace, které mu poskytly na společném trhu neoprávněnou výhodu, čímž ho mohly narušit.
Komise zahájila předběžné šetření z vlastní iniciativy už v dubnu 2024, kdy několika společnostem působícím v odvětví větrné energie zaslala žádosti o informace.
"Na základě tohoto předběžného šetření komise shledala náznaky, že společnosti Goldwind mohly být poskytnuty zahraniční subvence, které narušují vnitřní trh," uvedla EK. Mezi možné zahraniční subvence patří granty, preferenční daňová opatření a preferenční financování ve formě úvěrů.
