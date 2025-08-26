https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cina-se-chysta-opet-stavet-ve-sporne-oblasti-vychodocinskeho-more-tvrdi-tokio
Čína se chystá opět stavět ve sporné oblasti Východočínského moře, tvrdí Tokio

26.8.2025 17:51 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Čína se podle japonského ministerstva zahraničí chystá opět stavět ve sporné oblasti Východočínského moře. Úřad tvrdí, že se jedná o již 21. potvrzenou stavbu v této oblasti, napsala agentura Kjódó.
 
Stavba objektu, který podle agentury slouží k těžbě surovin pro Čínu, navazuje na podobné kroky této země z května a června na čínské straně středové linie. Ta se nachází mezi pobřežní čárou Číny a Japonska, které ji považuje za demarkační linii s Čínou podle vnitrostátního práva. Peking ale tvrdí, že jeho výlučná ekonomická zóna sahá mnohem dále.

Proti "jednostrannému" rozvoji v této souvislosti opět ostře protestoval u čínského velvyslanectví v Tokiu Masaaki Kanai, který je šéfem úřadu pro asijské a oceánské záležitosti při japonském ministerstvu zahraničí.

Obě země se v roce 2008 dohodly na společném rozvoji těžby plynu ve Východočínském moři, jednání jsou však již dlouho pozastavena.

Tokio na začátku srpna také protestovalo proti tomu, co úřady označily za čínský námořní výzkum v japonské ekonomické zóně ve zmiňovaném moři. Čínská průzkumná loď asi 257 kilometrů severozápadně od japonského ostrova Kumedžima do vod shodila něco, co vypadalo jako drát. Peking podobný výzkum podnikl naposledy na konci května.

