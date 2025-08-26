Čína se chystá opět stavět ve sporné oblasti Východočínského moře, tvrdí Tokio
26.8.2025 17:51 (ČTK)
Proti "jednostrannému" rozvoji v této souvislosti opět ostře protestoval u čínského velvyslanectví v Tokiu Masaaki Kanai, který je šéfem úřadu pro asijské a oceánské záležitosti při japonském ministerstvu zahraničí.
Obě země se v roce 2008 dohodly na společném rozvoji těžby plynu ve Východočínském moři, jednání jsou však již dlouho pozastavena.
Tokio na začátku srpna také protestovalo proti tomu, co úřady označily za čínský námořní výzkum v japonské ekonomické zóně ve zmiňovaném moři. Čínská průzkumná loď asi 257 kilometrů severozápadně od japonského ostrova Kumedžima do vod shodila něco, co vypadalo jako drát. Peking podobný výzkum podnikl naposledy na konci května.
