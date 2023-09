Čína se chystá v blízké době schvalovat šest až osm jaderných reaktorů ročně

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Čína předpokládá, že v souvislosti se snahou využívat čistší energie bude v blízké budoucnosti ročně schvalovat šest až osm jaderných reaktorů. S odvoláním na čínskou asociaci pro jadernou energetiku CNEA o tom dnes informovala agentura Nová Čína. Podle údajů čínského statistického úřadu činil podíl jaderné energie na instalované kapacitě výroby elektřiny v zemi na konci loňského roku jen 2,2 procenta.

Rozvoj jaderné energetiky je součástí širšího úsilí Pekingu podporovat obnovitelné zdroje energie a domácí energetickou bezpečnost. Očekává se, že do roku 2035 se bude jaderná energie podílet na výrobě elektřiny v zemi přibližně deseti procenty a do roku 2060 osmnácti procenty, uvedlo sdružení CNEA. Celková produkční kapacita jaderných elektráren do roku 2060 podle něj dosáhne 400 gigawattů (GW).

Zatímco u jiných obnovitelných zdrojů energie, jako je větrná a solární energie, Čína zaznamenala rychlý růst kapacity, u jaderné energie se jí plnění stanoveného cíle nedaří, uvedla agentura Reuters. Peking si stanovil cíl dosáhnout do roku 2020 instalovaného výkonu jaderných elektráren 58 GW. K letošnímu září ale Čína měla podle sdružení CNEA kombinovaný instalovaný výkon 57 GW a k tomu 24 bloků ve výstavbě s plánovaným výkonem 27,8 GW.

Čínské úřady letos v srpnu schválily výstavbu dalších šesti jaderných bloků ve třech elektrárnách. V loňském roce schválily deset projektů jaderné energetiky, napsal už dříve státem podporovaný list The Paper.

Výroba jaderné energie má podstatně menší uhlíkovou stopu než elektrárny na fosilní paliva. Může také dodávat energii stabilněji a spolehlivěji než obnovitelné zdroje závislé na počasí.

