Čínské investice v Evropě loni klesly o 22 procent., kromě baterií pro elektromobily

Čínské investice v Evropě se loni propadly o 22 procent na 7,9 miliardy eur (185 miliard Kč), což byla nejnižší hodnota za deset let. Prudce klesl objem fúzí a akvizic, který jen částečně kompenzoval přesun k investicím do nových závodů na baterie pro elektromobily. Uvedla to agentura Bloomberg s odvoláním na zprávu vytvořenou berlínskou pobočkou institutu čínských studií MERICS a newyorskou analytickou společností Rhodium Group.

Tzv. investice na zelené louce, tedy vytvoření nové společnosti, se loni zvýšily o 53 procent. Poprvé tak překonaly objem fúzí a akvizic.

K celkovému poklesu investic loni přispěla řada faktorů, včetně růstu úrokových sazeb, zvýšeného strategického rizika spojeného s ruskou invazí na Ukrajinu, omezení odlivu kapitálu z Číny a strategie nulové tolerance nemoci covid-19, která platila v Číně po většinu roku. Celosvětově se čínské investiční aktivity snížily o 23 procent.

Téměř 90 procent všech čínských investic v Evropě směřovalo do čtyř zemí - Británie, Francie, Německa a Maďarska. Každá z těchto zemí získala významné investice na zelené louce od čínských výrobců baterií.

Ředitelka Rhodium Group Agatha Kratzová upozornila, že je zde velký posun v tom, jak čínské firmy investují v Evropě. Roky byly investice taženy akvizicemi a fúzemi, nyní jim dominují investice na zelené louce, především do závodů na výrobu baterií. Čínské firmy podle ní investují miliardy do dodavatelského řetězce elektromobilů v Evropě.

Hlavní ekonom MERICS Max Zenglein uvedl, že změna struktury investic podtrhuje konkurenceschopnost čínských firem, zvláště u elektromobilů. Investice na zelené louce také čelí menší kontrole regulátorů než akvizice do důležité infrastruktury nebo technologického sektoru a nejsou tak kontroverzní.

Podle autorů studie by investice v letošním roce měl podpořit konec politiky nulové tolerance covidu-19 v Číně. Kvůli nejistému ekonomickému výhledu a geopolitickým tlakům však není pravděpodobné, že by se investice vrátily na úroveň z doby před zhruba deseti lety.

