Čistírna odpadních vod v Ostravě nebude v provozu měsíce, splašky tečou do Odry

Zprovoznění Ústřední čistírny odpadních vod v Ostravě-Přívoze po povodních potrvá měsíce. Většina odpadních vod z Ostravy v současnosti teče do řeky Odry a nedá se s tím nic dělat. ČTK to řekl mediální zástupce společnosti Ostravské vodárny a kanalizace Jaromír Krišica. Krizový štáb Moravskoslezského kraje vyzval vládu a ústřední krizový štáb, aby se situací zabývaly.Krišica uvedl, že stav čistírny odpovídá rozsahu povodní, které ji zasáhly zejména v neděli 15. září, poté co se provalila hráz na soutoku řek Odry a Opavy. "Minimální hladina v areálu dosáhla výše 2,5 metru, ale na některých místech v objektu vystoupala hladina až do výše šesti metrů, která zapříčinila totální kolaps většiny elektrických zařízení, elektronických prvků, strojů a samotné technologie čištění odpadních vod," uvedl Krišica.

Firma nyní vyčerpává vodu ze suterénu a zjišťuje rozsah a míru poškození. "Naprostá většina technologických prvků, jako jsou například elektrické motory, automaty, plynojem, dmychadla, kotelna, byly pod vodou, jsou vážně poškozeny a není možné je jednoduše zprovoznit jen opětovnou dodávkou proudu nebo vyčištěním," uvedl Krišica.

Už nyní podle něj podnik ví, že řada prvků a zařízení bude muset být vyměněna nebo repasována. "I přes maximální snahu našich zaměstnanců a dodavatelů se zprovoznění prvního stupně mechanického čištění odpadních vod, který odstraňuje hrubé nečistoty a nerozpuštěné látky, očekává přibližně do tří měsíců. Kompletní zprovoznění dalšího stupně čištění, takzvaného biologického, pak očekáváme přibližně do pěti šesti měsíců," uvedl Krišica.

Většina odpadních vod z Ostravy tak podle něj teče do řeky Odry. "Nemáme nyní možnosti, jak to změnit. Samozřejmě jsme zastavili dovoz průmyslových odpadních vod prostřednictvím cisteren. O této situaci byly informovány všechny dotčené orgány státní správy a cestou krajského krizového štábu také ústřední krizový štáb. Menší čistírny v okrajových částech Ostravy byly postiženy povodní jen částečně a nyní jsou již zcela zprovozněny," uvedl Krišica.

Vodnatost Odry je podle něj v současnosti poměrně vysoká, a splašky jsou tak více naředěny. Dlouhodobě by ale tato situace mohla negativně ovlivnit rovnováhu ekosystému v řece.

"Krizový štáb Moravskoslezského kraje vyzval Vládu ČR a Ústřední krizový štáb, aby se tyto orgány začaly zabývat škodami v souvislosti s nefunkčností ústřední čističky odpadních vod v Ostravě a řešily související možné dopady na životní prostředí," uvedl hejtman Josef Bělica (ANO).

