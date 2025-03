ČIŽP: Ekologická škoda po havárii v Hustopečích násobně překročí sto milionů Kč

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Škoda na životním prostředí v souvislosti s havárií cisteren s toxickým benzenem v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku několikanásobně přesáhne původně odhadovanou částku sto milionů korun. Její výše se bude odvíjet od rozsahu sanačních opatření. Jejich projekt má být dokončen na začátku dubna, řekla ČTK mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIZP) Miriam Loužecká. Další škoda ve výši 125 milionů korun na infrastruktuře a vlaku zůstává stejná, řekl dnes ČTK mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal."Odhaduje se, že částka bude násobně vyšší. V současné době se zpracovává sanační projekt, který má být dokončen začátkem dubna. V tomto projektu by měla být stanovena cena dalších sanačních opatření," uvedla mluvčí inspekce. Mezi dosavadní sanační opatření patří například hloubení sanačních jam, ze kterých odborníci čerpají benzen, který se dostal do podzemních vod. Na místě mezi kolejištěm a jezerem jsou jich již tři desítky. Na místě se také instalují do hloubky až sedmi metrů larsenové stěny, omezit mají mísení vod z vodní nádrže s podzemními vodami kontaminovanými benzenem.

Vyčíslení dalších škod se podle mluvčího Drážní inspekce zatím nezměnilo - dalších 75 milionů korun je škoda na infrastruktuře, 50 milionů korun je škoda na vlakové soupravě, není v tom započítán náklad. Chemička DEZA z Valašského Meziříčí, která převážený benzen vyrobila, škody vyčíslila již dříve na několik desítek milionů korun. "Nemám informaci o tom, že by byly změny v těchto částkách. Pokračuje šetření, trvat to bude minimálně měsíce," uvedl Martin Drápal. Také policie zatím nemá k případu žádné nové informace, stále jej prověřuje, řekla dnes ČTK její mluvčí Miluše Zajícová.

Mimořádná událost, která podle zkušeností hasičů a drážních hasičů nemá za posledních 30 let v Evropě obdoby, se stala 28. února v 11:40 ve stanici Hustopeče nad Bečvou, kdy vykolejil při jízdě nákladní vlak převážející přes tisíc tun toxického benzenu. Část cisteren následně začala hořet. Ve vlaku bylo řazeno 17 vozů, přičemž 14 z nich vykolejilo, uvedla Drážní inspekce.

