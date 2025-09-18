ČIŽP odebere vzorky z nelegální skládky odpadu v Jiříkově v nejbližších týdnech
Vzorky na jaře odebrali i zástupci ekologické organizace Arnika. Podle jejich rozboru se ze skládky uvolnily toxické látky. V půdě zůstanou roky, nebo napořád. Nejsou ale lidem ani přírodě nebezpečné.
Starostka Jiříkova Šišková ČTK potvrdila, že dnes z Jiříkova odjel poslední kamion s nákladem sklolaminátového odpadu u letadel a větrných elektráren. "Na místě zůstalo 55 vaků s drcenými autobateriemi a další elektronikou. Jde o nebezpečný odpad, který už je ale přebalený do neprodyšných obalů k tomu speciálně určených," uvedla s tím, že vaky jsou připraveny na paletách rovnou k odvozu. "První kamion odjede ve středu příští týden. Další dva budou následovat. Termíny ale ještě neznáme," uvedla.
Odpad v Jiříkově byl směsí sklolaminátu, gumy a kovů a dalších materiálů, jako jsou zbytky skleněných vláken z vrtulí větrných elektráren a částí letadel. Do Česka jej na konci loňského roku nechala převézt německá společnost Roth International. Ta skončila v insolvenci, odvoz proto financují německé úřady. Společnost Roth International sídlí ve Weidenu nedaleko českých hranic, provozovnu má v městečku Wernberg-Köblitz. Specializuje se na demontáž letadel a větrných elektráren. V Česku se našly stovky tun nelegálně uloženého odpadu od této bavorské firmy, pozornost vyvolal především případ z Jiříkova na Bruntálsku.
V případu nelegálního vývozu odpadu z Německa do Česka skončili v minulých týdnech ve vazbě dva lidé - 52letý jednatel firmy Roth International a 56letý český řidič kamionu a organizátor přepravy. Jednatel čelí obvinění, že od roku 2022 nechal vyvézt do zahraničí bez patřičných povolení běžný i nebezpečný odpad, a to v 21 případech.
