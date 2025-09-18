https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cizp-odebere-vzorky-z-nelegalni-skladky-odpadu-v-jirikove-v-nejblizsich-tydnech
ČIŽP odebere vzorky z nelegální skládky odpadu v Jiříkově v nejbližších týdnech

18.9.2025 19:48 | BRUNTÁL (ČTK)
Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) odebere vzorky z místa nelegální skládky německého odpadu v Jiříkově na Bruntálsku v nejbližších týdnech. Výsledky možného znečištění bude znát do dvou týdnů od odběrů, sdělila mluvčí inspekce Miriam Loužecká. Z místa dnes odjel poslední kamion se sklolaminátovým odpadem. V Jiříkově zůstává 55 velkoobjemových vaků s drcenými materiemi a další elektrickým odpadem. Kamiony jej začnou podle starostky Barbory Šiškové (Jiná volba) odvážet během příštího týdne.
 
"V současné době zpracováváme plán vzorkování. Vzorky budou odebrány v průběhu následujících týdnů," uvedla Loužecká.

Vzorky na jaře odebrali i zástupci ekologické organizace Arnika. Podle jejich rozboru se ze skládky uvolnily toxické látky. V půdě zůstanou roky, nebo napořád. Nejsou ale lidem ani přírodě nebezpečné.

Starostka Jiříkova Šišková ČTK potvrdila, že dnes z Jiříkova odjel poslední kamion s nákladem sklolaminátového odpadu u letadel a větrných elektráren. "Na místě zůstalo 55 vaků s drcenými autobateriemi a další elektronikou. Jde o nebezpečný odpad, který už je ale přebalený do neprodyšných obalů k tomu speciálně určených," uvedla s tím, že vaky jsou připraveny na paletách rovnou k odvozu. "První kamion odjede ve středu příští týden. Další dva budou následovat. Termíny ale ještě neznáme," uvedla.

Odpad v Jiříkově byl směsí sklolaminátu, gumy a kovů a dalších materiálů, jako jsou zbytky skleněných vláken z vrtulí větrných elektráren a částí letadel. Do Česka jej na konci loňského roku nechala převézt německá společnost Roth International. Ta skončila v insolvenci, odvoz proto financují německé úřady. Společnost Roth International sídlí ve Weidenu nedaleko českých hranic, provozovnu má v městečku Wernberg-Köblitz. Specializuje se na demontáž letadel a větrných elektráren. V Česku se našly stovky tun nelegálně uloženého odpadu od této bavorské firmy, pozornost vyvolal především případ z Jiříkova na Bruntálsku.

V případu nelegálního vývozu odpadu z Německa do Česka skončili v minulých týdnech ve vazbě dva lidé - 52letý jednatel firmy Roth International a 56letý český řidič kamionu a organizátor přepravy. Jednatel čelí obvinění, že od roku 2022 nechal vyvézt do zahraničí bez patřičných povolení běžný i nebezpečný odpad, a to v 21 případech.

