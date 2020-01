ČIŽP pokutovala firmu AGPI za únik amoniaku a úhyn ryb

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | ČIŽP Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložila firmě Agpi pokutu 200.000 korun za únik amoniaku do Milevského potoka a následný úhyn ryb.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložila firmě Agpi pokutu 200.000 korun za únik amoniaku do Milevského potoka a následný úhyn ryb. Společnost se proti sankci neodvolala, pokuta je pravomocná. Pokuta mohla být až milion korun, firma Agpi projevila podle ČIŽP okamžitou snahu, aby zajistila neškodnou likvidace závadných látek, díky tomu je sankce nižší. Včera to řekla mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová. Vyjádření firmy Agpi novináři zjišťují.

Ze střediska firmy ACHS Milevsko - Staňkov v Sepekově, jež spadá pod Agpi, unikaly látky s vysokým obsahem amoniakálního dusíku do Milevského potoka. Firma podle inspekce zvolila nedostatečná opatření, jak zacházet se závadnými látkami, čímž porušila vodní zákon a poškodila životní prostředí.

Inspektoři zkontrolovali místo v červenci. Středisko skladuje a manipuluje s hnojivy. "Na několika místech zjistili inspektoři v areálové kanalizaci vodu zapáchající po amoniaku, která byla nejen v kanalizaci uvnitř areálu, ale i mimo něj v jímce v dočišťovací nádrži a na odtoku z jímky," uvedla mluvčí.

U všech odebraných vzorků vody se prokázaly vysoké koncentrace amoniakálního dusíku, který unikal do kanalizace a znečistil povrchové vody v Milevském potoce. Kvůli tomu pak uhynuly ryby v rybníku Tovaryš u Sepekova, uvedl ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Českých Budějovicích Vladimír Jiráček.

Pokuta mohla být až milion korun. Inspektoři přihlédli k aktivnímu přístupu AGPI, která hned projevila snahu, aby zajistila neškodnou likvidaci závadných látek v nejbližší možném době. Odstranila je z dešťové kanalizace, z nádrže a nechala vyčistit a opravit čistírnu odpadních vod.

"Aktivní přístup není výjimka. Jsou takové firmy, které k tomu aktivně přistoupí, přiznají, že pochybily, snaží se situaci hned napravit. Na rozdíl od odpadového hospodářství, tam je to daleko horší. Aktivní přístup samozřejmě nemění nic na tom, že zákon byl porušen a sankce být musí," řekla Nastoupilová.

Firma Agpi prodala na jaře 2018 státu vepřín v Letech u Písku za 450,8 milionu Kč. Tržby Agpi z prodeje výrobků, služeb a zboží klesly firmě v roce 2018 meziročně téměř o 34 procent na 260,6 milionu Kč. Provozní zisk vykázala předloni 327,9 milionu, vyplývá z výroční zprávy.

Areál vepřína stál podle archeologů z velké části v místě, kde býval za druhé světové války romský koncentrační tábor. Novým provozovatelem vepřína je Muzeum romské kultury, které je státní příspěvkovou organizací ministerstva kultury. Do konce roku 2020 by měl být vepřín zbouraný. Demolice a průzkum budou stát 111 milionů Kč. Měl by tam vzniknout památník. Areál chce muzeum otevřít v roce 2023.

