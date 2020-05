ČIŽP uložila firmě Hokov pokutu 400.000 Kč za odpady

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | ČIŽP / ČIŽP / Wikimedia Commons Firma Hokov provozuje mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů. Obecnímu úřadu poslala za rok 2016 nepravdivé hlášení o druzích, množství odpadů i o tom, jak s nimi nakládá a odkud jsou. / Ilustrační foto

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložila firmě Hokov pokutu 400.000 korun za nepravdivé hlášení o nakládání s nebezpečnými odpady. Přitěžujícími okolnostmi při stanovení výše sankce bylo množství nepravdivě ohlášených odpadů: šlo o stovky tun kategorie nebezpečný. Společnost Hokov se proti pokutě odvolala, ministerstvo životního prostředí odvolání zamítlo a sankci potvrdilo. Pokuta je tak pravomocná. Včera to sdělila mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová. Jednatel firmy Hokov Miloslav Holeček včera řekl, že to byla jen administrativní chyba, že firma životní prostředí nepoškodila a že jde o osobní zášť budějovických inspektorů vůči němu.

Firma Hokov provozuje mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů. Obecnímu úřadu poslala za rok 2016 nepravdivé hlášení o druzích, množství odpadů i o tom, jak s nimi nakládá a odkud jsou. Tím porušila zákon o odpadech, uvedla ČIŽP. Inspektoři zjistili, že zatímco firma nahlásila, že v roce 2016 předala 794 tun nebezpečných odpadů do zařízení firmy Ekomex, tak Ekomex tyto odpady prokazatelně nikdy nepřevzal. Pražští inspektoři nejdřív zkontrolovali firmu Ekomex, poté Hokov.

"My jsme kontrolovali přepravu u firmy Hokov, která přepravovala odpady, a zjistili jsme, že zasílala nepravdivé hlášení. Nezanedbatelné množství odpadu se v podstatě ztratilo," řekl včera ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Českých Budějovicích Vladimír Jiráček.

Jednatel firmy Hokov ČTK řekl, že firma zákon neporušila. Jak uvedl, věc vyšetřovala rok a půl policie. "Na nic nepřišla. Je to papírová válka. když uděláte špatně papír, nic nepoškodíte. Nepoškodili jsme životní prostředí, šlo jenom o papíry. Budějovická inspekce je taková, že jde čistě proti mně, je to čistě osobní zášť," řekl Holeček. V souvislosti s pandemií koronaviru má firma povolený půlroční odklad, do kdy musí pokutu zaplatit, dodal.

Hlášení o druzích a množství odpadů je, jak uvedl Jiráček, jednou z nejdůležitějších zákonných povinností. A také jedna z mála forem, jak zjistit skutečné množství odpadů v ČR. Jak uvedl v tiskové zprávě ředitel ČIŽP Erik Geuss, kvůli firmě Hokov jsou teď v informačním systému odpadového hospodářství údaje o značném množství odpadů včetně nebezpečných, u kterých nelze dohledat místo ani způsob, jak se s nimi naložilo, a ani není možné ověřit, zda jsou stále nebezpečné.

