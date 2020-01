ČIŽP vyměřila městu Dobřany pokutu za provozování kompostárny

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Dominika Patrovská / Dominika Patrovská / Ekolist.cz Stotisícovou pokutu vyměřila Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) městu Dobřany na Plzeňsku za chyby při provozování kompostárny. / Ilustrační foto

Stotisícovou pokutu vyměřila Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) městu Dobřany na Plzeňsku za chyby při provozování kompostárny. Provozovatel kompostárny výrazně překročil její kapacitu, informovala v úterý ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP v Plzni Petra Horčicová. Pokuta je pravomocná. Město intenzivně zvažuje, jak bude nakládat s velkým nárůstem biologicky rozložitelného odpadu, který lidé začali do kompostárny vozit, mimo jiné bude rozdávat kompostéry, řekl starosta Martin Sobotka.

Inspektoři ČIŽP loni v září zjistili překročení kapacity kompostárny o více než 60 procent. Místo povolených 250 tun biologicky rozložitelných odpadů našli inspektoři v kompostárně o 151 tun odpadu více. Od ledna 2018 do září 2019 se podle Horčicové také zásadním způsobem nedodržoval proces kompostování schválený v provozním řádu. Provozovatel neměřil teplotu, nepřekopával ani nevlhčil materiál, nedělal kontroly hotového kompostu ani nevedl evidenci vydaného. "Předepsaná teplota a vlhkost je přitom základní podmínkou průběhu správného kompostovacího procesu. Dobu, po kterou probíhalo technologicky neřízené zpracovávání odpadu, považujeme za velmi dlouhou a vyhodnotili jsme ji jako přitěžující okolnost při stanovování výše pokuty," konstatovala Horčicová. Kompostárna také nebyla označena informační tabulí, jak stanovuje vyhláška a provozní řád.

Město má kompostárnu už několik let, původně byla na 150 tun, když to nestačilo, kapacita se zvýšila na 250 tun. Lidé ale podle Sobotky téměř skokově výrazně zvýšili množství biologicky rozložitelného odpadu, který do kompostárny odváželi. "Než jsme stačili situaci s nedostatečnou kapacitou řešit, přišla kontrola z ČIŽP," řekl Sobotka. Město podle něj nechtělo riskovat vznik černých skládek, kdyby kompostárnu při naplnění kapacity uzavřelo. Radnice nyní chce lidem s pomocí dotace rozdávat domácí kompostéry a dál řešit problém s kapacitou městské kompostárny.

Inspektoři městu dále vytýkají, že provozovatel nepodal úplné hlášení o produkci a nakládání s odpady v zařízení za rok 2018. V hlášení například uvedl, že odpady kompostárna přijímala pouze od města z údržby zeleně, ve skutečnosti byly ale do zařízení dováželi odpad i obyvatelé.

