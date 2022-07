Člověk u jezera v Iowě se nakazil prvokem, který rozkládá mozkové buňky

Licence | GNU Free Documentation License (Svobodná licence GNU pro dokumenty) Foto | Marek Nowocień / Marek Nowocień / Wikipedia Naegleria je volně žijícím prvokem, který se často vyskytuje v teplých sladkých vodách řek a a jezer, výjimečně i ve špatně chlorovaných bazénech. Ačkoliv jeho výskyt je častý, nemoc, kterou člověku způsobuje, je velmi vzácná. Největší epidemie na světě se odehrála v Československu mezi lety 1963 až 1965 v Ústí nad Labem, kdy po nákaze prvokem ve veřejném bazénu zemřelo až 16 lidí.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Úřady v americkém státě Iowa preventivně uzavřely pláž u jezera Tří ohňů (Lake of Three Fires) poté, co byl na jednotce intenzivní péče hospitalizován člověk se vzácným případem meningoencefalitidy, napsal web stanice NBC. Způsobuje ji prvok, který se vyskytuje ve sladkých vodách. Do těla člověka se dostane nosní dutinou, podél čichového nervu doputuje do mozku a rozkládá mozkové buňky.

Pacientovi byla podle twitterového prohlášení zdravotnických úřadů státu Missouri, odkud dotyčný pochází, diagnostikována takzvaná primární amébická meningoencefalitida, která není nakažlivá, ale ve většině případů je smrtelná.

Vodu v jezeře teď odborníci testují na přítomnost jednobuněčného parazita Naegleria fowleri, který onemocnění způsobuje.

"Je velmi pravděpodobné, že jezero bylo zdrojem, ale neomezujeme vyšetřování jen na něj, jelikož to zatím nebylo potvrzené. Prozkoumáváme další vodní zdroje v Missouri," uvedl zdravotnický úřad.

Naegleria je volně žijícím prvokem, který se často vyskytuje v teplých sladkých vodách řek a a jezer, výjimečně i ve špatně chlorovaných bazénech. Ačkoliv jeho výskyt je častý, nemoc, kterou člověku způsobuje, je velmi vzácná.

Největší epidemie na světě se odehrála v Československu mezi lety 1963 až 1965 v Ústí nad Labem, kdy po nákaze prvokem ve veřejném bazénu zemřelo až 16 lidí, z nichž nejmladšímu bylo osm let. Podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí ze 145 lidí nakažených v USA mezi lety 1962 a 2018 přežili pouze čtyři.

Symptomy se projeví jeden až devět dní po kontaktu s kontaminovanou vodou. Patří mezi ně silná bolest hlavy, horečka, zvracení nebo pocit ztuhlého krku po vstupu do teplé vody.

reklama