Na Kroměřížsku se u zajíců objevila brucelóza, která je přenosná i na člověka
U zajíců se brucelóza projevuje mimo jiné apatií, špatnou vyživeností, podkožními abscesy a záněty pohlavních orgánů. Lidé, kteří by uhynulého zajíce našli, by na něj neměli sahat a měli by kontaktovat myslivce. Měli by si rovněž hlídat psy. Kromě nich se nákaza může rozšířit například i na kozy, koně či prasata.
Na člověka se nemoc může přenést přes drobná zranění i přes kůži. Onemocnění u lidí vypadá podobně jako angína se střídavými vysokými teplotami. Napadá vnitřní orgány včetně uzlin nebo varlat. Nemoc je u lidí obtížně léčitelná. Základ představuje podávání antibiotik.
Na jižní Moravě a v Olomouckém a Zlínském kraji veterináři u zajíců zaznamenali v uplynulých týdnech rovněž nákazu myxomatózou. Na člověka či domácí zvířata tato nemoc přenosná není, jde ale o mimořádně agresivní chorobu, která dokázala takřka vyhubit králíky divoké a způsobuje komplikace v chovech domácích králíků. Veterináři proto doporučují chovatelům králíků domácích nechat zvířata proti nemoci vakcinovat.
