Na Kroměřížsku se u zajíců objevila brucelóza, která je přenosná i na člověka

20.11.2025 10:25 | KROMĚŘÍŽ (ČTK)
Foto | DS Williams / Flickr
V Lechoticích na Kroměřížsku se u uhynulého zajíce prokázala brucelóza. Nakažlivá bakteriální choroba je přenosná na jiná zvířata, ale také na člověka. Veterináři v části regionu vymezili ochranné pásmo, ve kterém platí mimořádná opatření pro uživatele honiteb. Pravidla se týkají hlavně odlovu a zacházení s mrtvými zvířaty. Informoval o tom server iROZHLAS. Brucelóza se na Kroměřížsku objevila už v roce 2019.
 
Kilometrové ochranné pásmo platí kromě Lechotic také pro Ludslavice, Miškovice, Zahnašovice na Kroměřížsku a Mysločovice na Zlínsku. "Platí zabezpečení a odevzdání všech dohledaných uhynulých zajíců za účelem buď vyvrácení nebo potvrzení výskytu nákazy a preventivní opatření za účelem minimalizace šíření nákazy. To znamená aplikace dezinfekce na vše, co přišlo do kontaktu s těmi podezřelými nebo odlovenými zajíci," řekl Českému rozhlasu Zlín ředitel Krajské veterinární správy Michal Kamarád.

U zajíců se brucelóza projevuje mimo jiné apatií, špatnou vyživeností, podkožními abscesy a záněty pohlavních orgánů. Lidé, kteří by uhynulého zajíce našli, by na něj neměli sahat a měli by kontaktovat myslivce. Měli by si rovněž hlídat psy. Kromě nich se nákaza může rozšířit například i na kozy, koně či prasata.

Na člověka se nemoc může přenést přes drobná zranění i přes kůži. Onemocnění u lidí vypadá podobně jako angína se střídavými vysokými teplotami. Napadá vnitřní orgány včetně uzlin nebo varlat. Nemoc je u lidí obtížně léčitelná. Základ představuje podávání antibiotik.

Na jižní Moravě a v Olomouckém a Zlínském kraji veterináři u zajíců zaznamenali v uplynulých týdnech rovněž nákazu myxomatózou. Na člověka či domácí zvířata tato nemoc přenosná není, jde ale o mimořádně agresivní chorobu, která dokázala takřka vyhubit králíky divoké a způsobuje komplikace v chovech domácích králíků. Veterináři proto doporučují chovatelům králíků domácích nechat zvířata proti nemoci vakcinovat.

