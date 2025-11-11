Studie: Kožní infekce přenášené morčaty způsobuje houba s toxiny
Podle vedoucího Laboratoře genetiky a metabolismu hub v ústavu Miroslava Kolaříka jde o důležité zjištění k pochopení mechanismů, které usnadňují šíření kožních onemocnění. "Taková znalost je klíčová pro vývoj nových diagnostických nástrojů a léčebných strategií – a také pro ochranu veřejného zdraví," uvedl Kolařík.
"Zjistili jsme, že právě geny spojené se sekundárními metabolity – tedy látkami, které houba vytváří mimo svou běžnou látkovou výměnu – jsou u tohoto kožního patogenu výrazně aktivnější," uvedla jedna z autorek studie Lenka Machová.
Kromě laboratorních experimentů tým využil i model kožní infekce na tkáních, který napodobuje reálné podmínky v myší kůži. "To nám umožnilo zjistit, jak houba reaguje ve svém přirozeném prostředí," dodala spoluautorka studie Adéla Wennrich.
Další výzkum se nyní zaměří na to, jaká je povaha některých z toxických látek houby a jak přesně působí na lidské buňky. Lepší pochopení jejich mechanismu by v budoucnu mohlo pomoct například při vývoji nových léčebných přístupů.
