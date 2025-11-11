https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/studie-kozni-infekce-prenasene-morcaty-zpusobuje-houba-s-toxiny
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Studie: Kožní infekce přenášené morčaty způsobuje houba s toxiny

11.11.2025 06:59 (ČTK)
Diskuse: 2
Foto | Garen M. / Flickr
Kožní infekce přenášené morčaty způsobuje u lidí houba, která využívá ke svému šíření látky připomínající toxiny. Vyplývá to z nové studie českých vědců z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR. Onemocnění postihuje zejména děti a projevuje se výraznou vyrážkou a zánětem kůže, nejčastěji na obličeji nebo rukách.
 
Studie prokázala, že houba zřejmě využívá toxické látky, které mohou oslabovat imunitní reakci. Tyto látky usnadňují houbě snadnější přenos mezi morčaty, ale také z morčete na člověka i mezi lidmi navzájem.

Podle vedoucího Laboratoře genetiky a metabolismu hub v ústavu Miroslava Kolaříka jde o důležité zjištění k pochopení mechanismů, které usnadňují šíření kožních onemocnění. "Taková znalost je klíčová pro vývoj nových diagnostických nástrojů a léčebných strategií – a také pro ochranu veřejného zdraví," uvedl Kolařík.

"Zjistili jsme, že právě geny spojené se sekundárními metabolity – tedy látkami, které houba vytváří mimo svou běžnou látkovou výměnu – jsou u tohoto kožního patogenu výrazně aktivnější," uvedla jedna z autorek studie Lenka Machová.

Kromě laboratorních experimentů tým využil i model kožní infekce na tkáních, který napodobuje reálné podmínky v myší kůži. "To nám umožnilo zjistit, jak houba reaguje ve svém přirozeném prostředí," dodala spoluautorka studie Adéla Wennrich.

Další výzkum se nyní zaměří na to, jaká je povaha některých z toxických látek houby a jak přesně působí na lidské buňky. Lepší pochopení jejich mechanismu by v budoucnu mohlo pomoct například při vývoji nových léčebných přístupů.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva.
Online diskuse

Všechny komentáře (2)
Jan Šimůnek

11.11.2025 14:40
To, že houby tohoto rodu produkují toxiny, aby lépe invadovaly do tkání, je známo už od 90. let.
EB

Emil Bernardy

11.11.2025 15:14 Reaguje na Jan Šimůnek
Vy jste pochopil o kterou asi mykozu jde? Já ne.
Pražská EVVOluce

