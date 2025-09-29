https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/horske-lazne-karlova-studanka-dokoncily-letosni-tezbu-lecive-raseliny
Horské lázně Karlova Studánka dokončily letošní těžbu léčivé rašeliny

29.9.2025 11:45 | KARLOVA STUDÁNKA (ČTK)
Foto | Kankovaa / Wikimedia Commons
Horské lázně Karlova Studánka na Bruntálsku dokončily letošní těžbu léčivé rašeliny. Ročně jí vytěží zhruba deset metrů krychlových, i když povolený limit je dvojnásobný. Ložisko uprostřed lesů v sousední Malé Morávce, je staré 30 000 let a je jediným ověřeným přírodním zdrojem tohoto léčiva na Moravě a ve Slezsku. Za lázně to ČTK sdělila Lucie Špačková.
 
Rašelinou lázně doplňují zásoby pro léčebné procedury, těží ji jen jednou ročně. "Naše ložisko je jediným na Moravě a ve Slezsku, kde se nachází ověřený přírodní zdroj rašeliny, který se smí používat v léčebné péči. Každý rok proto vytěžíme jen jeho malou část a zároveň dbáme na obnovu, protože ložisko postupně znovu zavážíme použitou rašelinou," uvedl balneotechnik Tomáš Kocman, který na těžbu dohlíží.

Každé odtěžené pole pracovníci označují cedulkami s rokem těžby, aby měli přesný přehled o cyklu využívání i následném zavodňování. "Po samotné těžbě rašelina několik týdnů odpočívá na takzvané gravitační skládce, kde z ní odtéká přebytečná voda. Teprve poté putuje do lázní, kde ji odborníci uskladní a zpracují ve speciálním přístroji s hnětacími metlami," uvedla Špačková. Teplota rašeliny při úpravě nesmí překročit 46 stupňů Celsia.

"Naše rašeliniště je skutečným přírodním pokladem. Rašelina se aplikuje přímo na tělo pacientů. Léčivé látky tak působí přímo na kůži a významně podporují regeneraci tkání. Právě v přímé aplikaci spočívá unikátnost naší metody. Ve wellness centrech dostávají lidé zábal v sáčku, což je sice čistší a pohodlnější postup, ale nemá potřebné léčivé účinky," uvedl ředitel Horských lázní Karlova Studánka Jan Poštulka.

Doplnil, že vzhledem k vzácnosti zdroje používají lázně tuto formu léčby pouze pro pacienty, kteří přijíždějí na pobyt hrazený zdravotními pojišťovnami. Rašelina pomáhá především pacientům s bolestmi kloubů, artrózou, bolestmi zad a dalšími chorobami pohybového aparátu. Ulevuje ale i při kožních potížích, zlepšuje prokrvení, podporuje celkovou regeneraci organismu a pozitivně ovlivňuje i psychiku pacientů.

Státní Horské lázně Karlova Studánka v Jeseníkách jsou nejvýše položenými lázněmi v Česku. Léčí se tam lidé s nemocemi dýchacího, pohybového a oběhového ústrojí, pacienti po onkologické léčbě, pacienti s kožními nemocemi, nemocemi nervovými a také s duševními poruchami. Ročně léčí lázně více než 3000 pacientů, kteří tam mají k dispozici 464 lůžek.

Dále čtěte |
Hustý provoz Foto: Martin Singr Ekolist.cz Lidem v Česku škodí hluk a znečištěné prostředí. Chybí jim také minerální látky Kůň Foto: Depositphotos Vědec: U koní v Česku se objevila nemoc leishmanióza, je přenosná i na lidi komár pisklavý Foto: Ouwesok Flick Komáři díky oxidu uhličitému lépe cítí ponožky a vidí lidi, tvrdí japonští vědci

