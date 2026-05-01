Člun s vyproštěnou velrybou se kvůli počasí zastavil těsně před Severním mořem

1.5.2026 19:47 (ČTK)
Nákladní člun s velrybou vyproštěnou z mělčiny na severu Německa se kvůli nepříznivému počasí zastavil. Nyní se nachází východně od dánského města Skagen, které leží na nejsevernějším cípu Jutského poloostrova. Podle bulvárního listu Bild musí transport počkat, až se úžinami mezi Dánskem, Švédskem a Norskem přežene bouřka, která vyvolává vysoké vlny. Osud keporkaka, který se dostal do Baltského moře a několikrát uvázl, poutá řadu týdnů velkou pozornost médií a veřejnosti v Německu i v zahraničí.
 
Keporkakové se běžně vyskytují v Atlantském oceánu. Velryba zvaná Timmy ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři. V noci na 23. března poprvé uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku. S lidskou pomocí se jí podařilo osvobodit a Timmy mohl vyplout do hlubších vod. Následně ale uvázl ještě několikrát, naposledy 31. března na písčině u ostrova Poel nedaleko Wismaru. Na stejném místě pak ležel mladý keporkak téměř tři týdny. Minulý týden v pondělí velryba dokázala vyplout z mělčiny, zhruba po dvou hodinách ale znovu uvázla opodál.

Německé úřady v polovině dubna pokusy o záchranu velryby na radu odborníků vzdaly, tolerovaly ale záchrannou operaci soukromé iniciativy. Po několika marných pokusech se v úterý týmu dobrovolníků podařilo dostat velrybu do člunu, jehož nákladní prostor je možné zčásti zatopit. Německá média jej přirovnávají k obřímu pojízdnému akváriu.

Tažné lodě Robin Hood a Fortuna B v úterý večer vyrazily s nákladním člunem s velrybou na cestu do Severního moře. Podle původních informací hodlaly dnes zakotvit v dánském přístavu Hirtshals. V noci na dnešek se dostaly až k nejsevernějšímu cípu Jutského poloostrova. Zůstaly ale stát těsně před pomyslnou čárou, která odděluje průlivy Kattegat a Skagerrak a někdy je považovaná za hranici Baltského a Severního moře. Podle Bildu je důvodem bouřka, která se oblastí žene a vyvolává až 1,5 metru vysoké vlny. Jak dlouho člun s velrybou na místě zůstane, není jasné. Podle původního plánu by měl Timmy absolvovat v Hirtshalsu další veterinární prohlídku. Kde přesně pak bude vypuštěn, není známo.

Odborníci na mořskou biologii v posledních týdnech opakovaně vyzývali, aby lide nechali velrybu v klidu na místě, kde uvázla, a poskytovali jí nanejvýš paliativní péči. Nové a nové pokusy o záchranu podle nich kytovce jen stresovaly. Podle některých je velryba natolik zesláblá, že nelze vyloučit, že po vypuštění do moře uhyne. Dánské ministerstvo životního prostředí ve čtvrtek agentuře DPA sdělilo, že uváznutí velryby na pobřeží považuje za "přirozený jev" a v takovém případě by nepomohlo s jejím vyprošťováním.

Jaromír Mrhal

