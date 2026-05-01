Člun s vyproštěnou velrybou se kvůli počasí zastavil těsně před Severním mořem
Německé úřady v polovině dubna pokusy o záchranu velryby na radu odborníků vzdaly, tolerovaly ale záchrannou operaci soukromé iniciativy. Po několika marných pokusech se v úterý týmu dobrovolníků podařilo dostat velrybu do člunu, jehož nákladní prostor je možné zčásti zatopit. Německá média jej přirovnávají k obřímu pojízdnému akváriu.
Tažné lodě Robin Hood a Fortuna B v úterý večer vyrazily s nákladním člunem s velrybou na cestu do Severního moře. Podle původních informací hodlaly dnes zakotvit v dánském přístavu Hirtshals. V noci na dnešek se dostaly až k nejsevernějšímu cípu Jutského poloostrova. Zůstaly ale stát těsně před pomyslnou čárou, která odděluje průlivy Kattegat a Skagerrak a někdy je považovaná za hranici Baltského a Severního moře. Podle Bildu je důvodem bouřka, která se oblastí žene a vyvolává až 1,5 metru vysoké vlny. Jak dlouho člun s velrybou na místě zůstane, není jasné. Podle původního plánu by měl Timmy absolvovat v Hirtshalsu další veterinární prohlídku. Kde přesně pak bude vypuštěn, není známo.
Odborníci na mořskou biologii v posledních týdnech opakovaně vyzývali, aby lide nechali velrybu v klidu na místě, kde uvázla, a poskytovali jí nanejvýš paliativní péči. Nové a nové pokusy o záchranu podle nich kytovce jen stresovaly. Podle některých je velryba natolik zesláblá, že nelze vyloučit, že po vypuštění do moře uhyne. Dánské ministerstvo životního prostředí ve čtvrtek agentuře DPA sdělilo, že uváznutí velryby na pobřeží považuje za "přirozený jev" a v takovém případě by nepomohlo s jejím vyprošťováním.
Jaromír Mrhal
reklama