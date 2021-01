Co je příčinou smrtící kožní nemoci delfínů?

Zdroj | Scientific Reports Dospělá samice delfína Ehrenbergova, která zemřela v parku Swan-Canning Riverpark 25. října 2009. Na snímcích jsou vředy postihující čelist a řečniště (A), obličej a krk (B), břišní krk a hrudník (C), levý bok a prsní ploutev (D), hrudní a prsní ploutve (E), pravé břicho a hrudník (F).

Delfíni po celém světě už několik let umírají na záhadné onemocnění kůže. Nemoc postihuje hlavně delfíny žijící u pobřeží a projevuje se lézemi, které mohou pokrývat většinu jejich těla a velmi často vedou k úmrtí. Poprvé byla nemoc zaznamenána blízko New Orleans po hurikánu Katrina v roce 2005. Nyní se vědcům konečně podařilo příčinu tohoto onemocnění objasnit. Studie byla zveřejněná v žurnálu Scientific Reports

Po příčině nemoci pátral patolog Pádraig Duignan se svými kolegy z kalifornského Centra mořských savců. Skupině se podařilo zjistit, že za úhynem delfínů stojí změny v mořském prostředí, kde tito kytovci žijí. A že tyto změny úzce souvisejí se změnou klimatu.

Nemoc sice byla poprvé zaznamenána v USA, ale klíčovým vodítkem při pátrání po jejích příčinách se pro vědce staly události v Austrálii. Tam totiž v roce 2007 a 2009 došlo k úhynu delfínů, jejichž kůže vykazovala stejnou nemoc jako tomu bylo u těch amerických. Jednalo se o úmrtí delfínů burrunských v jezerech v oblasti Gippsland a delfínů skákavých v říčním systému řek Swan a Canning. V obou případech je voda slaná, případně brakická a delfíni v ní běžně žijí.

„Tyto události se staly již před dlouhou dobou. I tak nám ale poskytly cenné informace, které nám umožnily zjistit příčinu úmrtí delfínů a potvrdit, že poškození kůže odpovídá té samé nemoci, kterou jsme viděli v USA,“ vysvětluje patolog Nahiid Stephens.

Zdá se, že se onemocnění objevuje v souvislosti s velkými bouřemi jako jsou hurikány a cyklony. Ty s sebou přinášejí obrovské množství sladké vody, která odtéká do řek a pobřežních vod. V nich ale výrazně snižuje slanost. Delfíni ji mohou do určité míry zvládat. Po hurikánech a cyklonech je ale úroveň slanosti velmi nízká na týdny až měsíce. A to je pro delfíny příliš dlouhá doba. Čím déle jsou jí vystaveni, tím větší vliv má na jejich kůži a na složení krve. Na kůži se projevuje dermatitidou, kterou navíc často doprovází napadení různými bakteriemi, řasami, rozsivkami či plísněmi.

„Poškozením kůže delfín ztrácí ionty a proteiny. Jakmile jich ztratí velké množství, sladká voda mu potom lehce může způsobit otoky a vředy. Poškození kůže, které delfíni mají, se dá přirovnat k lidským popáleninám třetího stupně – je to otřesné zranění, které může velmi rychle vést ke smrti. Způsobí totiž fatální narušení elektrolytů v krvi delfínů, které končí selháním orgánů,“ pokračuje Stephens.

A podle vědců není špatným zprávám konec. Očekávají, že kvůli globální změně klimatu bude k velkým bouřím jako jsou hurikány a cyklony docházet čím dál častěji. Delfíni tak budou i nadále v ohrožení. Vědci z výzkumné skupiny doufají, že tyto poznatky alespoň částečně přispějí k opatřením, která by mohly globální změnu klimatu zpomalit.

