Tuleni jsou schopni napodobovat zvuky okolí včetně lidské řeči

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Fated Snowfox / Flickr.com

Schopnost napodobovat zvuky je u savců velmi ojedinělá. Jen několik málo druhů dokáže měnit nejen hlasitost, s jakou se projevují, ale také tón hlasu. Známí jsou tím především lidé. Historicky byla tato schopnost několikrát zaznamenána i u tuleňů. Právě na ně se soustředil nový výzkum , který zjišťoval, zda a jak rychle se naučí napodobovat zvuky okolí tulení mláďata.

Nejznámějším tuleněm, který uměl napodobovat zvuky, byl tuleň Hoover. Ten byl v sedmdesátých letech jako mládě nalezen v Maine a chován v domácnosti jako běžný domácí mazlíček. Protože byl od útlého věku v kontaktu pouze s lidmi, naučil se velmi dobře napodobovat zvuky, které slýchával. Od Hoovera tak běžně zaznívalo “hello” (“ahoj”) nebo “get out of there and come over here!” (“běž tam odsud a pojď sem”) a to stejným tónem, jakým na něj mluvil jeho majitel. V době, kdy měl tuleň již enormní spotřebu ryb, byl přemístěn do oceanária a těmito průpovídkami bavil návštěvníky.

Potenciál k napodobování zvuků, který tuleni mají, od té doby vědce velmi zajímá. “Tím, že porozumíme jednomu z mála savců, který umí napodobovat různé okolní zvuky, můžeme lépe porozumět tomu, jak se my lidé učíme mluvit a tomu, proč jsme tak upovídaní živočichové,” vysvětluje vedoucí studie Andrea Ravignani.

Vědci studovali osm mláďat tuleně obecného. Všechna mláďata se nacházela v záchranné stanici Dutch Sealcentre Pieterburen a byla stará 1-3 týdny. Po dobu několika dní byly malým tuleňům pouštěny zvuky z blízkého Waddenského moře. Tyto zvuky tuleni poslouchali ve třech stupních hlasitosti, ale v podobné tónové výšce, v jaké běžně komunikují.

Ukázalo se, že se tuleni umějí adaptovat na zvuky prostředí tím, že umějí snížit tón svého hlasu, což bylo doposud zaznamenáno pouze u lidí a netopýrů. Zároveň se umějí hlasitěji projevovat ve chvíli, kdy je jejich okolí hlasité, tak jako my lidé - zvyšujeme hlas abychom byli v hluku lépe slyšet. Vědce zároveň překvapilo, že se to mláďata naučila v tak krátké době. “Dokazuje to, že tuleni umějí kontrolovat své hlasivky mnohem lépe, než jsme čekali. Mohou nám tak pomoci s odhalením mnoha záhad, kterými je obestřená lidská schopnost mluvení,” uzavírá Ravignani.

