Copernicus: Posledních 12 měsíců bylo oteplování nad hranicí 1,5 stupně

Anyr 8.2.2024 13:03 Reaguje na Radek Čuda

Jasně. Adaptujme se na zhroucení zemědělství, rozpad celých ekosystémů, na masivní migraci z oblastí kolem rovníku, zaplavení velkoměst a podobných blbostí :)

Sorry jako, ale zní mi to jako u nás v práci. "Adaptace, inovace, implementace, transformace" - jupí! :D Nepracuješ, náhodou, v telekomunikacích, bance, nebo tak? Ono z toho člověku snadno hrábne... :)



Úplně stručně, primitivně a polopatě: za tohle, co se teď na světě děje, může nenažranost člověka, který chce neustálé "zvyšování blahobytu" a v jeho jménu si vše zabral pro sebe. Člověk si zvykl vzít si vše, co chce, chovat se dle libosti, zvláště, pokud na to má peníze - od jednotlivců po nadnárodní firmy, organizace, státy. Problém je v tom, že mít zdroje, finanční i jiné, nedává člověku právo na to, je použít podle toho, jak chce. Ale to už je pro většinu moc náročná úvaha, tak jako kdybych to nenapsal :)

No. A celé řešení problému s globální změnou klimatu spočívá v tom, s tím cvhováním přestat. Nemůžeš řešit následky bez odstranění příčin. Nemůžeš topit uhlím, denně jíst vepřové a dvakrát ročně letecky na dovolenou, a přitom si stěžovat, že v zimě není sníh a půlku roku sucho a vedro. No, i když, oni si v tom prozatím někteří libují. Nemusí se házet sníh a někdo má rád vedra. To ale časem přejde :)



Otázka ovšem je, jestli ty chceš skutečně řešit následky, nebo spíš dál pokračovat v rozežranosti, s tím, že "most nějak překročíme, až k němu dojdeme, prozatím tu potřebu necítím, je mi fajn."



PS: Ano, je velmi zábavné, že nám umírá Země pod nohama, ale stupidní lidstvo místo toho vede války. Ale jak jsem psal, ono je nám tu ještě prozatím fajn, tak klidně válčeme dál :) Největším problémem Česka zůstávají pětikoalicí okradení důchodci a zaprodaní soudci. Babiš na Hrad a Alenka za premiérku. Bude líp! A to všude na světě :*

Odpovědět