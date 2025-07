Copernicus: Uplynulý červen byl třetí nejteplejší nejméně od roku 1850

Michal Ukropec 9.7.2025 12:03 Reaguje na Karel Zvářal

Ekolist přebírá co se mu hodí. Co je EKO. Ten přebere i Pomahačův použitý toaletní papír. Ale že by převzali článek od nationalgeographic jak jsem napsal níže, to ne. To se jim ( a hlavně sponzorům) nehodí.

Odpovědět