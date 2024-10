ČR bude usilovat o úpravu cílů EU v automobilovém průmyslu, řekl Fiala

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Česká republika bude prosazovat úpravy cílů EU v automobilovém průmyslu. Mezi stěžejní úkoly bude patřit urychlení revize zákazu spalovacích motorů a také přehodnocení emisních limitů pro nová osobní auta a dodávky pro příští rok. Zároveň bude usilovat o zavedení mechanismů pro sledování vývoje na automobilovém trhu do strategie EU. Na dnešní tiskové konferenci to uvedli premiér Petr Fiala (ODS) a ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Podle nich jsou některé současné cíle EU nereálné a ohrožují konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu."Některé cíle Green Dealu se ukázaly jako nerealistické a budeme se je snažit upravit. Beze změn ohrožujeme budoucnost evropského automobilového průmyslu," řekl Fiala. Česko proto oslovilo další členské státy, které by mohly mít stejné cíle. Podle Kupky jde například o Německo nebo Itálii. Vzniknout by tak měla společná iniciativa podobně smýšlejících členských států.

Hlavním cílem iniciativy bude zejména dřívější přezkum dopadů zákazu prodeje nových aut se spalovacími motory v EU, protože rozvoj elektromobility je podle Fialy pomalejší, než se původně očekávalo. Namísto původně plánovaného roku 2026 by se tak podle něj opatření mělo revidovat už v příštím roce. EU nyní počítá se zákazem prodeje aut se spalovacím motorem po roce 2035. Podle současných plánů se má v roce 2026 udělat revize, která zhodnotí dosavadní přechod na alternativní pohony, tedy zejména elektromobilitu. Přechod k elektromobilům je však podle prodejních čísel pomalejší, než se očekávalo.

Dalším cílem bude také přehodnocení plánovaného snížení emisních limitů pro osobní automobily na rok 2025. "Realita je jiná, než předpokládaly unijní cíle. Pokud budou platit i nadále, tak automobilkám v Evropě hrozí vysoké pokuty a další ztráta konkurenceschopnosti," dodal premiér.

Stát bude na prosazování iniciativy spolupracovat i se Sdružením automobilového průmyslu (AutoSAP). Kupka dnes uvedl, že ve spolupráci se sdružením už oslovil ministry členských zemí s návrhem společného prohlášení, které chce následně poslat Evropské komisi.

Podle prezidenta AutoSAP a člena představenstva Škody Auto Martina Jahna je za současných tržních podmínek prakticky nemožné splnění emisních limitů na nová auto pro příští rok. Automobilkám by podle něj v takovém případě hrozily sankce v řádech stovek miliard korun, což by oslabilo jejich pozici vůči globální konkurenci a další investice. "Proto je nutné provést dřívější revizi cílů oxidu uhličitého," dodal Jahn.

EU v roce 2019 schválila nařízení, které stanovuje výkonnostní limity oxidu uhličitého pro nové osobní automobily a nová lehká užitkové vozidla na roky 2025 a 2030. Loni orgány EU schválily revizi nařízení, které upravily cíle pro rok 2030 a doplnila cíl na rok 2035. Komise má vypracovat revizi nařízení do konce příštího roku. Podle vlády však není možné na revizi čekat do roku 2026.

