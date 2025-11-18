ČR si polepšila v klimatickém indexu, její hodnocení ale zůstává nízké
Čelní místa hodnocení obsadily Dánsko, Británie a Maroko s tím, že autoři indexu neobsadili první tři místa, která by odpovídala vůbec nejlepšímu hodnocení. Na konci celosvětového žebříčku jsou pak země, které jsou významnými producenty fosilních paliv - Rusko, Spojené státy, Írán a Saúdská Arábie. Skokany letošního vydání jsou Pákistán a Rumunsko. Obě země si polepšily meziročně o 16 příček. Výrazné propady o více než deset pozic pak zaznamenaly Egypt, Filipíny, Indie či Rakousko. O osm příček se také zhoršilo umístění Spojených států.
"Současné globální snahy zůstávají nedostatečné pro dosažení pařížských cílů," uvádí zpráva o indexu. Míní se tím cíle pařížské dohody nedopustit oteplení o více než dva stupně ve srovnání s předprůmyslovou érou a snažit se udržet růst teplot pod 1,5 stupně.
Deset let od pařížské dohody zažívají výrazný rozvoj obnovitelné zdroje energií, uvádějí ekologické organizace. Některým energeticky náročným ekonomikám, například Německu či Británii, se podařilo snížit spotřebu energie, což však neplatí pro velké asijské ekonomiky, jako jsou Čína a Indie. Výrazně také zpomalil růst emisí, ačkoliv se stále nepodařilo dosáhnout bodu zlomu, kdy objem vypouštěných skleníkových plynů začne klesat.
Index CCPI se označuje za nezávislý nástroj pro sledování klimatických politik států. Sestavuje ho mezinárodní skupina ekologických organizací, z nichž mnohé mají sídlo v Německu.
