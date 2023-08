ČSOP rozšířil cennou lokalitu Hraničky. Vyskytuje se zde vzácný motýl hnědásek květelový

Foto | Jan Moravec / ČSOP Stepní stráň Hraničky.

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vykoupil několik dalších pozemků v entomologicky cenné lokalitě Hraničky nedaleko Moravské Třebové. V současné době tam již vlastní 1,24 hektaru ploch, o něž pečuje tak, aby mohly být domovem co největšího množství různých živočichů a rostlin. Na Hraničkách se mimo jiné vyskytuje vzácný motýl hnědásek květelový, uvedl Jan Moravec z ČSOP.

"První tři čtvrtiny hektaru na Hraničkách jsme vykoupili před čtyřmi lety. Letos se nám podařilo přikoupit další půlhektar. Výkupy podobných míst mají velký smysl, protože u nás je silná tendence podobná zdánlivě neužitečná místa zalesňovat, aby přinesla alespoň nějaký ekonomický efekt. Z hlediska ochrany dnes tolik vzývané biodiverzity, tedy druhové rozmanitosti, je však zalesňování takovýchto bezlesých enkláv ohromným průšvihem. V lese luční a stepní druhy nepřežijí," uvedl Moravec.

Foto | Jan Moravec / ČSOP Hnědásek květelový

Hraničky jsou k jihu obrácenou travnatou strání rozdělenou několika pásy křovin. Pestrost zvyšují kamenné snosy, tedy hromady kamenů nakupené v dávných dobách místními zemědělci ve snaze získat v neúrodném terénu alespoň malá políčka. Je tam také několik starých ovocných stromů. Kromě hnědáska květelového, v minulosti běžného motýla, který však již na většině území republiky vymřel, zde žijí i další zajímavé druhy hmyzu, například saranče vrzavá, modrásek jetelový, okáč strdivkový, vřetenuška čičorková a mateřídoušková či lišaj pryšcový, a také některé teplomilné druhy pavouků. Loňský orientační entomologický průzkum zde doložil mimo jiné 38 druhů denních motýlů a 18 druhů rovnokřídlých, kam patří kobylky a sarančata.

Foto | Jan Moravec / ČSOP Saranče vrzavá

Lokalitu má v péči Pozemkový spolek Arion. Hraničky jsou součástí komplexu zhruba dvou desítek drobných biologicky hodnotných lokalit v údolí řeky Třebůvky. "To je zejména pro některé druhy motýlů velice důležité. Na jedné louce bez kontaktu s okolím dokážeme chránit vzácné květiny, ale ne motýly. Ti potřebují pro přežití větší území. My se staráme, aby podobné lokality nezarostly stařinou či dokonce křovím. To by znamenalo zkázu pro všechny zdejší vzácné obyvatele," uvedl Roman Kalous z pozemkového spolku. O většinu lokalit se spolek stará na základě dohod s vlastníky. Výkupy pozemků se platí z veřejné sbírky Místo pro přírodu.

