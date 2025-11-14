ČSÚ: Regionální subjekty daly loni do ekologie v Plzeňském kraji 1,3 miliardy
V regionu šlo loni nejvíce investic, 39 procent, do nakládání s odpadními vodami. Následovalo s 27 procenty nakládání s odpady a více než 24 procent tvořily investice do ochrany ovzduší a klimatu. "Nejvíce investic v kraji bylo v Plzni, a to přes 46 procent," řekla Křížová.
Celkový objem pořízených staveb na ochranu životního prostředí podle místa investice dosáhl loni v Plzeňském kraji 1,79 miliardy korun a byl tak meziročně o čtvrtinu menší. V přepočtu na jednoho obyvatele regionu tak bylo proinvestováno 2928 korun. Plzeňský region zaznamenal výrazný a zároveň druhý nejvyšší meziroční pokles celkových investic mezi všemi 14 kraji ČR. Nejvíce investice poklesly v Královéhradeckém kraji, a to téměř o 27 procent. "Naproti tomu se v loňském roce investovalo do ochrany životního prostředí podstatně více než v o rok dříve v krajích Karlovarském, Libereckém a Jihomoravském," dodala Křížová.
