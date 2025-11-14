https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/csu-regionalni-subjekty-daly-loni-do-ekologie-v-plzenskem-kraji-1-3-mld.kc
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

ČSÚ: Regionální subjekty daly loni do ekologie v Plzeňském kraji 1,3 miliardy

14.11.2025 06:25 (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Subjekty se sídlem v Plzeňském kraji investovaly v loňském roce do ochrany životního prostředí v regionu přes 1,3 miliardy korun, meziročně o třetinu méně. Nejvíce daly do čistíren odpadních vod a kanalizací, investice do nich se ale proti roku 2023 výrazně propadly. Z neinvestičních nákladů směřovala většina prostředků do nakládání s odpady, kde je vykazován dlouhodobý rostoucí trend, uvedla plzeňská pobočka Českého statistického úřadu (ČSÚ).
 
"V posledních třech letech bylo v regionu investováno pět miliard korun, nejvíce v roce 2023, kdy investice dosáhla necelé dvě miliardy korun," uvedla vedoucí informačních služeb ČSÚ Lenka Křížová. Celkově se loni do ochrany životního prostředí v ČR investovalo přes 35 miliard korun a plzeňský region se s podílem 3,8 procenta řadí ke krajům s nižším podílem investic. Méně se investovalo jen v Karlovarském, Libereckém a Olomouckém kraji. Více než čtvrtina investic šla do Prahy, druhý nejvyšší objem měl Moravskoslezský kraj.

V regionu šlo loni nejvíce investic, 39 procent, do nakládání s odpadními vodami. Následovalo s 27 procenty nakládání s odpady a více než 24 procent tvořily investice do ochrany ovzduší a klimatu. "Nejvíce investic v kraji bylo v Plzni, a to přes 46 procent," řekla Křížová.

Celkový objem pořízených staveb na ochranu životního prostředí podle místa investice dosáhl loni v Plzeňském kraji 1,79 miliardy korun a byl tak meziročně o čtvrtinu menší. V přepočtu na jednoho obyvatele regionu tak bylo proinvestováno 2928 korun. Plzeňský region zaznamenal výrazný a zároveň druhý nejvyšší meziroční pokles celkových investic mezi všemi 14 kraji ČR. Nejvíce investice poklesly v Královéhradeckém kraji, a to téměř o 27 procent. "Naproti tomu se v loňském roce investovalo do ochrany životního prostředí podstatně více než v o rok dříve v krajích Karlovarském, Libereckém a Jihomoravském," dodala Křížová.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Teplicko-adršpašské skály Foto: Depositphotos Petici proti hotelovému komplexu s lázněmi v Adršpachu podepsalo přes 5500 lidí Základy domu Foto: servantes Shutterstock Studie nastaví limity pro výstavbu a ochranu přírody ve Vysokém Mýtě Kormorán velký Foto: Frank Vassen Flickr Stát loni v Olomouckém kraji zaplatil 10 mil.Kč za škody od chráněných živočichů

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist