https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/csu-tezba-dreva-v-cesku-loni-klesla-o-6-1-procenta-na-16-7-milionu-m3
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ČSÚ: Těžba dřeva v Česku loni klesla o 6,1 procenta na 16,7 milionu m3

6.6.2026 18:54 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz
Těžba dřeva v loňském roce klesla o 6,1 procenta na 16,7 milionu metrů krychlových. Do celkového úbytku vytěženého dříví se promítlo zejména meziroční snížení nahodilé těžby, ke které se většinou přistupuje kvůli působení škodlivých činitelů, jako jsou hmyzí škůdci, houbové choroby, vítr či námraza. Poklesla také zalesněná plocha, a to téměř o 22 procent. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
 
Lesníci v loňském roce vytěžili 5,3 milionu metrů krychlových nahodilého dříví, meziročně jde o snížení o 2,7 milionu metrů krychlových. Podíl nahodilé těžby představoval necelou třetinu loni vytěženého dříví.

Hlavní podíl na těžbě dřeva měly jehličnaté dřeviny, tvořily 86 procent vytěženého dříví. Z jednotlivých druhů převažoval smrk, jehož podíl na vytěženém dříví dosáhl téměř dvou třetin. Následovaly borovice, buk a modřín. Nejvíce dřeva se vytěžilo v Jihočeském kraji, tamní lesníci vytěžili 2,6 milionu metrů krychlových, což odpovídá 15,7 procenta celkové těžby v Česku.

Statistici loni zaznamenali také pokles u zalesňované plochy, oproti roku 2024 o 21,8 procenta na 23 065 hektarů zalesněné plochy. Největší podíl na zalesňované ploše, zhruba poloviční, měly jehličnaté dřeviny. Nejvíce se uplatňoval smrk, následně buk, dub a borovice.

"Přestože těžba dřeva v roce 2025 opět klesla, stále se jedná o vyšší hodnotu. Kleslo také zalesňování prováděné uměle sadbou a síjí. Přirozená obnova lesa i přes snížení dosáhla poměrně vysoké úrovně 10 000 hektarů," uvedl Josef Kahuda z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

Při výsadbě lesů lesníci v loňském roce spotřebovali 125,6 milionu sazenic, což je méně než předloni, kdy to bylo 159,7 milionu. Průměrná spotřeba sazenic na hektar sadby činila 5500 kusů. Nejvíce se v roce 2025 zalesňovalo na Vysočině.

Přirozená obnova lesa byla loni nejrozsáhlejší v Jihočeském kraji. Celkově ale klesla o 2295 hektarů na 10 152 hektarů.

Škody způsobené zvěří v lesích loni mírně poklesly, a to z 51 milionů korun v roce 2024 na zhruba 50 milionů.

Lesní pozemky zaujímaly podle ČSÚ na konci loňského roku plochu 2,68 milionu hektarů, což představovalo 34 procent rozlohy Česka. Lesy ve vlastnictví státu tvořily 54 procent všech lesů.

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