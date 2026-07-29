Těžba dřeva se v Pardubickém kraji blíží době před kůrovcovou kalamitou
Nejvíce se v regionu minulý rok stále těžilo smrkové dřevo. Dřevorubci jej zpracovali asi 674 000 krychlových metrů, o čtyři procenta méně než rok předtím. Naopak téměř o pětinu na 157 000 krychlových metrů vzrostla těžba borovicového dřeva. Meziročně se téměř nezměnilo kácení listnatých dřevin, bylo jich zpracováno 111 000 metrů krychlových
V Pardubickém kraji kůrovec poškodil zvláště lesní porosty u Nasavrk na Chrudimsku nebo Moravské Třebové na Svitavsku. Na jaře roku 2019 ministerstvo zemědělství vyhlásilo mimořádnou kalamitní zónu pro šest katastrálních území na Svitavsku, konkrétně Hradec nad Svitavou, Banín, Bělá nad Svitavou, Moravská Dlouhá, Muzlov a Radiměř.
Minulý rok bylo v regionu zalesněno 1376 hektarů lesních pozemků. Nejvíce ploch připadalo na smrk, 483 hektarů, dalších 135 hektarů na borovici. Listnaté dřeviny byly vysazeny na 570 hektarech.
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