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Těžba dřeva se v Pardubickém kraji blíží době před kůrovcovou kalamitou

29.7.2026 14:28 | PARDUBICE (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz
Těžba dřeva v Pardubickém kraji se v posledních dvou letech vrací k hodnotám, které byly běžné před kůrovcovou kalamitou. Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) vloni v regionu dosáhla milionu metrů krychlových, což bylo meziročně o 9000 metrů krychlových méně. Na vrcholu kůrovcové kalamity se v kraji těžilo i více než 1,6 milionu krychlových metrů, před jejím vypuknutím méně než milion.
 
Výrazně klesá objem takzvané nahodilé těžby, tedy neplánované kácení stromů poškozených vnějšími vlivy, jako jsou vichřice, sníh, sucho nebo kůrovec. Vloni bylo takto vytěženo 187 000 metrů krychlových dřeva, rok předtím o 40 procent více.

Nejvíce se v regionu minulý rok stále těžilo smrkové dřevo. Dřevorubci jej zpracovali asi 674 000 krychlových metrů, o čtyři procenta méně než rok předtím. Naopak téměř o pětinu na 157 000 krychlových metrů vzrostla těžba borovicového dřeva. Meziročně se téměř nezměnilo kácení listnatých dřevin, bylo jich zpracováno 111 000 metrů krychlových

V Pardubickém kraji kůrovec poškodil zvláště lesní porosty u Nasavrk na Chrudimsku nebo Moravské Třebové na Svitavsku. Na jaře roku 2019 ministerstvo zemědělství vyhlásilo mimořádnou kalamitní zónu pro šest katastrálních území na Svitavsku, konkrétně Hradec nad Svitavou, Banín, Bělá nad Svitavou, Moravská Dlouhá, Muzlov a Radiměř.

Minulý rok bylo v regionu zalesněno 1376 hektarů lesních pozemků. Nejvíce ploch připadalo na smrk, 483 hektarů, dalších 135 hektarů na borovici. Listnaté dřeviny byly vysazeny na 570 hektarech.

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