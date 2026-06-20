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Lesníci loni v Olomouckém kraji zalesnili 1342 hektarů, méně než v roce 2024

20.6.2026 20:50 (ČTK)
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Zdroj | Depositphotos
V Olomouckém kraji lesníci loni zalesnili 1342 hektarů pozemků, meziročně o 181 hektarů méně. Tempo zalesňování kleslo v kraji čtvrtým rokem, v předchozích letech se zalesněná plocha kvůli kůrovcové kalamitě, suchu a častým vichřicím zvětšovala. Nejvíc ploch bylo zalesněno v roce 2019, kdy v kůrovcem zasažených lesích vrcholila těžba dřeva a sazenice stromů lesníci vysázeli na 4879 hektarech. ČTK informaci získala z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).
 
Na zhruba polovině nově zalesněných ploch v Olomouckém kraji lesníci loni vysadili listnaté stromy, zabraly 668 hektarů. Jehličnany, které jsou méně odolné vůči suchu a kůrovci, v loňském roce vysadili na 673 hektarech. Přirozenou obnovu v roce 2025 v kraji absolvovalo 889 hektarů lesa.

Ve srovnání s ostatními kraji byla loni zalesněná plocha v Olomouckém kraji osmá nejvyšší. Nejintenzivnější zalesňování vykázala Vysočina, a to 4657 hektarů. Nejméně ploch lesníci zalesnili v Královéhradeckém kraji, kde se znovu zazelenalo 774 hektarů lesních pozemků.

V letech 2007 až 2015 bylo v Olomouckém kraji každý rok zalesněno v průměru 1404 hektarů, poté se tempo zalesňování kvůli těžbě kůrovcového dřeva i větrným kalamitám výrazně zrychlilo. V roce 2016 bylo v kraji zalesněno 2375 hektarů pozemků, v roce 2017 jich bylo 3250, o rok později 3890 a v roce 2019 to bylo 4879 hektarů. V roce 2020 zalesněná plocha v kraji klesla na 3788 hektarů, v následujícím roce vzrostla na 3800 hektarů. V roce 2022 lesníci zalesnili 2531 hektarů, o rok později 1968 hektarů a v roce 2024 to bylo 1523 hektarů.

V lesích na území Olomouckého kraje mají po kůrovcové kalamitě stále větší zastoupení listnaté stromy, které jsou ve srovnání s jehličnany odolnější vůči suchu a škůdcům. Zatímco v roce 2015 listnáče tvořily zhruba třetinu z celkové plochy lesů, tak na konci roku 2023 jejich podíl činil asi 41 procent. Důvodem byla vyšší těžba jehličnanů napadených kůrovcem a vyšší podíl listnatých stromů používaných při zalesňování.

Těžba dřeva v Olomouckém kraji loni meziročně vzrostla o čtyři procenta na 1,201 milionu metrů krychlových. V předchozích šesti letech těžba v kraji klesala poté, co kvůli kůrovcové kalamitě vzrostla až na rekordních 3,369 milionu metrů krychlových dřeva v roce 2018.

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