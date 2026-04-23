ČT: Ministerstvo potvrdilo firmě za znečištění Odry pokutu 100 000 korun
Mluvčí ministerstva uvedla, že proti potvrzení pokuty se již nelze odvolat, jedinou možností je případná správní žaloba. BorsodChem MCHZ ji podle mluvčí ale nezvažuje. "Proti tomuto rozhodnutí již nebudeme podávat žádné opravné prostředky ani činit další právní kroky, včetně podání správní žaloby," dodala Besedová.
Leklé ryby se začaly hromadit v místě soutoku Odry a Černého potoka v ostravské části Přívoz 17. prosince 2024. Zdroj znečištění byl zřejmě krátkodobý, protože další úhyn ryb hasiči nezaznamenali. Ostravská policie ukončila vyšetřování úhynu ryb loni v březnu, dospěla k názoru, že příčinou byl únik kyanidu a zinku. Nešlo podle kriminalistů ale o trestný čin, nýbrž o přestupek. Inspekce začala z předloňské otravy na okraji Ostravy podezřívat dvě firmy loni v dubnu.
Mluvčí inspekce Miriam Loužecká tehdy uvedla, že na základě důkladného šetření v okolních průmyslových areálech a analýzách odebraných vzorků inspektoři identifikovali dva subjekty, které s uvedenými látkami nakládaly v rozporu s předpisy a mohly ke znečištění Odry přispět. Pokutu za znečištění řeky následně dostala i společnost GALVAN CZ. Vzhledem k tomu, že se proti tomu neodvolala, stal se trest 380.000 korun pro ni pravomocným.
reklama