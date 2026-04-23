ČT: Ministerstvo potvrdilo firmě za znečištění Odry pokutu 100 000 korun

23.4.2026 16:45 | ODRY (ČTK)
Foto | Adam / Flickr
Pokutu 100 000 korun potvrdilo ministerstvo životního prostředí firmě BorsodChem MCHZ za předloňské znečištění řeky Odry kyanidem a zinkem, což mohlo otrávit desítky ryb. Webu ČT24 to potvrdila mluvčí ministerstva Veronika Krejčí, podle které je pokuta pravomocná. Firma s rozhodnutím sice nesouhlasí, nebude ale podnikat další kroky a pokutu zaplatila, řekla ČT24 mluvčí společnosti Pavlína Besedová. Za znečištění dostala pokutu také firma GALVAN CZ a proti rozhodnutí se neodvolala.
 
Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) poprvé uložila pokutu firmě BorsodChem MCHZ loni v září, v prosinci pak ministerstvo rozhodnutí zrušilo a inspekce znovu rozhodla letos v únoru. Firma měla údajně nakládat s látkami v rozporu s předpisy, a tudíž mohla přispět ke znečištění řeky.

Mluvčí ministerstva uvedla, že proti potvrzení pokuty se již nelze odvolat, jedinou možností je případná správní žaloba. BorsodChem MCHZ ji podle mluvčí ale nezvažuje. "Proti tomuto rozhodnutí již nebudeme podávat žádné opravné prostředky ani činit další právní kroky, včetně podání správní žaloby," dodala Besedová.

Leklé ryby se začaly hromadit v místě soutoku Odry a Černého potoka v ostravské části Přívoz 17. prosince 2024. Zdroj znečištění byl zřejmě krátkodobý, protože další úhyn ryb hasiči nezaznamenali. Ostravská policie ukončila vyšetřování úhynu ryb loni v březnu, dospěla k názoru, že příčinou byl únik kyanidu a zinku. Nešlo podle kriminalistů ale o trestný čin, nýbrž o přestupek. Inspekce začala z předloňské otravy na okraji Ostravy podezřívat dvě firmy loni v dubnu.

Mluvčí inspekce Miriam Loužecká tehdy uvedla, že na základě důkladného šetření v okolních průmyslových areálech a analýzách odebraných vzorků inspektoři identifikovali dva subjekty, které s uvedenými látkami nakládaly v rozporu s předpisy a mohly ke znečištění Odry přispět. Pokutu za znečištění řeky následně dostala i společnost GALVAN CZ. Vzhledem k tomu, že se proti tomu neodvolala, stal se trest 380.000 korun pro ni pravomocným.

