Další etapa protipovodňové ochrany v Brně vyjde odhadem na 3,8 miliardy korun

30.10.2025 12:44 | BRNO (ČTK)
Stoupající hladina moře
Licence | GNU Free Documentation License (Svobodná licence GNU pro dokumenty)
Foto | Marek Nowocień / Wikipedia
Brno začátkem října požádalo Státní fond životního prostředí o dotaci 1,8 miliardy korun na další etapu stavby protipovodňových opatření. Celkové náklady na vybudování ochrany u řeky Svratky i Svitavy dosahují podle odhadů 3,8 miliardy korun. Vyplývá to z materiálu pro jednání zastupitelů města, kteří schválili změnu označení projektu z přípravného na realizační. Projekt je ve fázi přípravy výběrového řízení na zhotovitele stavby. Práce mají začít příští rok a být hotové do konce roku 2028.
 
Projekt zahrnuje proměnu nábřeží na Svratce i Svitavě. Více než tříkilometrový úsek vede od náspu Přerovské trati v Komárově podél Svratky po železniční viadukt v Uhelné ulici a podél Svitavy po silniční most v Hladíkově ulici. Podle studie zpracované Vysokým učením technickým v Brně ochrání opatření před stoletou vodou přes 7600 lidí.

Na nábřeží Svratky vznikne rozlehlý protipovodňový park s bočním meandrujícím korytem s tůněmi, které bude za zvýšené hladiny pomáhat se zadržováním vody a přispěje ke zvýšení druhové pestrosti. Součástí bude také nová lávka pro pěší propojující oba břehy. Pod Komárovským mostem na Svitavě vznikne podjezd pro cyklisty i pěší a v navazujícím úseku nábřeží přibydou nové plochy pro rekreaci i sport, včetně mol, přírodního amfiteátru a občerstvovací zóny.

Celkové výdaje činí 3,79 miliardy korun, 1,8 miliardy má pokrýt dotace z Národního programu Životní prostředí. Město počítá se spoluúčastí ve výší 1,99 miliardy korun.

Brno v létě dokončilo protipovodňová opatření v úseku od Riviéry přes Poříčí k železničnímu viaduktu v Uhelné ulici. Projekt za 1,5 miliardy korun bez DPH trval tři a půl roku. Dokončení se několikrát posouvalo.

