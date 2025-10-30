Další etapa protipovodňové ochrany v Brně vyjde odhadem na 3,8 miliardy korun
Na nábřeží Svratky vznikne rozlehlý protipovodňový park s bočním meandrujícím korytem s tůněmi, které bude za zvýšené hladiny pomáhat se zadržováním vody a přispěje ke zvýšení druhové pestrosti. Součástí bude také nová lávka pro pěší propojující oba břehy. Pod Komárovským mostem na Svitavě vznikne podjezd pro cyklisty i pěší a v navazujícím úseku nábřeží přibydou nové plochy pro rekreaci i sport, včetně mol, přírodního amfiteátru a občerstvovací zóny.
Celkové výdaje činí 3,79 miliardy korun, 1,8 miliardy má pokrýt dotace z Národního programu Životní prostředí. Město počítá se spoluúčastí ve výší 1,99 miliardy korun.
Brno v létě dokončilo protipovodňová opatření v úseku od Riviéry přes Poříčí k železničnímu viaduktu v Uhelné ulici. Projekt za 1,5 miliardy korun bez DPH trval tři a půl roku. Dokončení se několikrát posouvalo.
