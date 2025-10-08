Další větrnou elektrárnu podpořilo v Jindřichovicích pod Smrkem 55 procent hlasujících
Výsledky referenda jsou tak platné a pro zastupitele závazné. Referendum je ze zákona platné, pokud se ho zúčastní alespoň 35 procent oprávněných voličů. Výsledek referenda je pro zastupitele závazný, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční část zúčastněných a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů.
V Jindřichovicích už mají dvě větrné elektrárny německé firmy Enercon o celkovém výkonu 1,2 MW. Vybudování pětašedesátimetrových stožárů s vrtulemi o průměru 44 metrů stálo před lety obec, která projekt financovala, 62 milionů korun, přičemž 53 miliony přispěl Státní fond životního prostředí. Do konce loňského roku dodaly elektrárny do sítě 23 GWh zelené elektrické energie, což odpovídá roční spotřebě zhruba 4000 rodinných domů.
Elektrárny přinesly za ty roky do rozpočtu obce 57 milionů korun, z toho bezmála tři miliony rozdělila obec místním obyvatelům na opatření podporující životní prostředí. Díky penězům z energie si mohly Jindřichovice dovolit nakoupit řadu budov, bytových domů nebo třeba celého areálu Unitex, opravit mnoho z nich, a ještě má obec dostatek financí na širokou škálu služeb, které svým 620 obyvatelům poskytuje.
Na novém projektu spolupracují Jindřichovice se společností W.E.B., která připravuje výstavbu šesti větrných elektráren v nedaleké Dolní Řasnici a jedné v blízkém Krásném lese, na tento větrný park by se měla napojit i nová elektrárna v Jindřichovicích. Projekt počítá s výrazně větší elektrárnou. "Tak malé se už nevyrábějí," řekl starosta. Nová elektrárna by měla být zhruba třikrát vyšší než ty současné s výkonem šest až 7,5 MW.
Libereckému kraji patří v Česku třetí místo v počtu větrných elektráren, v sedmi lokalitách stojí 31 větrných věží v okolí Hrádku nad Nisou a ve Frýdlantském výběžku. Nejstarším projektem jsou právě elektrárny v Jindřichovicích. Zatím největší je v kraji větrný park u Hrádku nad Nisou s 13 větrnými elektrárnami s instalovaným výkonem přes 26 MW, v plánu má firma přidat dalších šest. Skupina ČEZ plánuje vybudovat větrný park se 16 věžemi a výkonem až 115 MW v Ralsku na Českolipsku.
