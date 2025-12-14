Obyvatelé Lukova odmítli v sobotním referendu stavbu větrných elektráren
Starosta Marek Langer ČTK již dříve řekl, že byla atmosféra v městysi s 250 obyvateli napjatá, i když většina lidí podle něj přistupovala k možné stavbě bez výraznějších emocí. Část obyvatel však patří mezi rozhodné odpůrce. Starosta se v otázce stavby považoval za spíše neutrálního.
Podle Komory obnovitelných zdrojů energie je počet referend týkajících se větrných elektráren letos v Česku rekordní. V 18 obcích lidé rozhodovali při podzimních sněmovních volbách, další hlasování navazovalo. "V dlouhodobém horizontu platí, že téměř polovina referend dopadá ve prospěch větrných elektráren. Častěji získávají větrníky podporu v obcích, kde už je lidé mají za humny, mají s nimi zkušenosti," uvedl předseda sdružení Štěpán Chalupa.
V Jihomoravském kraji stojí sedm větrných elektráren, všechny na Znojemsku. Pět z nich vyrábí elektřinu od roku 2005 v Břežanech, další stojí v Banticích a Tulešicích. Za posledních 16 let v kraji nepřibyl jediný nový projekt, uvedla komora.
