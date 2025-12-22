https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-okoli-dalnice-d4-na-pribramsku-by-mohly-vzniknout-vetrne-elektrarny
V okolí dálnice D4 na Příbramsku by mohly vzniknout větrné elektrárny

22.12.2025 00:20 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
V okolí dálnice D4 na Příbramsku by mohly vzniknout větrné elektrárny. Společnost ČEZ Obnovitelné zdroje oslovila několik obcí, spolupráci má zatím schválenou s Višňovou a Pečicemi. Firma obcím nabídla umístění dvou větrných elektráren na jejich katastrech, o záměrech se ale ještě povede diskuse, uvedl na dotaz ČTK mluvčí ČEZ Martin Schreier. Větrné elektrárny by na Příbramsku mohly vyrůst například i ve Starosedlském Hrádku. K záměru společnosti PRE obec vypsala referendum, uskuteční se 17. ledna.
 
Starostka Višňové Kateřina Barker (nez.) se k možné výstavbě elektráren zatím odmítla vyjádřit. Podle místostarosty Pečic Jana Buriana (nez.) se bude nejdřív prověřovat, zda je výstavba v obci vůbec možná. Na odpor místních podle něj projekt nenaráží. "Proběhla u nás k tomu anketa. Více než polovina občanů se vyjádřila, že s tím nemá problém," řekl Burian ČTK.

Starostka Pečic Eva Hřebejková (nez.) uvedla, že spolupráce s ČEZ je na samém začátku. Zastupitelstvo obce nedávno schválilo smlouvu o spolupráci. "Pro naše rozhodování byl důležitý výsledek ankety a to, že budeme mít nad projektem větrných elektráren od začátku kontrolu a budeme moct mluvit i do věcí, jako je třeba přesné umístění elektráren," uvedla Hřebejková. Výstavba i počet elektráren budou podle ní záviset na výsledku povolovacího procesu. "Je jasné, že to nebude za rok ani za dva," podotkla.

Obec by podle starostky měla mít jistotu podílu na příjmech z výroby a možnost rozhodovat o tom, kam tyto prostředky investovat. "Partnerství s investorem nám navíc dává šanci využívat příspěvků Nadace ČEZ a zlepšovat tím pádem prostředí v naší obci," dodala Hřebejková.

ČEZ podle Schreiera předpokládá, že nad návrhy se ještě povede diskuse, případně lze čekat změny při navazujícím povolovacím procesu. Výši investic je nyní předčasné odhadovat, uvedl. Firma se podle něj snaží při rozvoji projektů větrných elektráren hledat co nejširší shodu. "Vítáme proto vzájemnou spolupráci obcí v regionu, která může znamenat lepší koordinaci a uplatnění místních znalostí a potřeb obcí," dodal mluvčí.

Ve Starosedlském Hrádku kvůli záměru vypsali referendum. Plebiscity o výstavbě větrných elektráren se v říjnu konaly také v Mšeckých Žehrovicích a Krakově na Rakovnicku a v Řisutech na Kladensku. V Krakově lidé se stavbou souhlasili, ve zbylých dvou obcích ji odmítli. Odpůrci větrných elektráren argumentují například zásahem do vzhledu krajiny nebo obavami z hluku. Obce včetně obyvatel naopak mohou díky elektrárnám získat levnější tarif elektřiny.

Krajský úřad zatím k projektům větrných elektráren poblíž D4 oficiálně neobdržel žádosti o posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) ani žádosti o takzvané jednotné environmentální stanovisko. "Při posuzování záměrů obdobného typu kraj zohledňuje zejména jejich vliv na krajinný ráz, vizuální dominantu území, kumulaci s dalšími stavbami, hlukové a světelné emise, dopady na živočišné druhy a migrační trasy ptactva a netopýrů," uvedl Adam Hejda z tiskového oddělení hejtmanství.

