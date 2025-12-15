https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/stavbu-vetrnych-elektraren-v-krusnych-horach-bude-ustecky-kraj-regulovat
Stavbu větrných elektráren v Krušných horách bude Ústecký kraj regulovat

15.12.2025 17:57 | ÚSTÍ NAD LABEM (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Ústecký kraj bude regulovat stavbu větrných elektráren ve východní části Krušných hor. Zastupitelé dnes vzali na vědomí připomínky, které poslali občané, obce, spolky, firmy a další k návrhu změn zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. Návrh řeší zákaz stavby velkých větrných elektráren ve dvou ptačích oblastech Krušných hor. V další části Krušných hor by bylo možné větrníky umístit pouze po zpracování posouzení vlivu záměru na krajinný ráz.
 
Nejvyšší správní soud (NSS) v roce 2023 zrušil původní regulaci umisťování vysokých větrných elektráren v Ústeckém kraji. Vyhověl tak kasační stížnosti skupiny samospráv, lidí a firem, podle kterých krajské zásady rozvoje v podstatě znemožnily budování vysokých elektráren na více než 99 procentech území kraje.

Kraj podle rozhodnutí soudu dostatečně nevyvažoval různé konkurující zájmy, které se pojí s větrnou energetikou. Soud uvedl, že v regulaci převažuje veřejný zájem na ochraně přírodních hodnot, kulturně-historických hodnot a krajinářsky cenných oblastí. "Veřejný zájem na výrobě obnovitelných zdrojů energie a nahrazení výroby z fosilních paliv pak zcela odsouvá stranou," uvedl NSS.

Po rozhodnutí soudu kraj začal připravovat nové podmínky výstavby větrných elektráren na svém území. Nejprve oslovil obce, zda žádají nějakou regulaci ohledně větrníků. Pro regulaci se vyslovilo 25 obcí, pět ji nepožadovalo. Nově navržená regulace se týká menší plochy Krušných hor. Je to pás horského území podél hranic s Německem.

Nový návrh regulace kraj představil před rokem. Mohli se k němu vyjádřit všichni dotčení. Podle vedoucí odboru územního plánování Hany Bermannové přišly desítky připomínek, s nimiž se krajský úřad vypořádal a předložil nyní návrh nové regulace ke schválení.

Návrh spočívá v tom, že lze umisťovat větrné elektrárny, jejichž nosný sloup je vyšší než 35 metrů, do území v části Krušných hor pouze za podmínky zpracování posouzení vlivu záměru na krajinný ráz a nelze je umisťovat do ptačích oblastí soustavy Natura 2000 Novodomské rašeliniště - Kovářská a Východní Krušné hory. Důvodem je hlavně to, že v těch místech žije tetřívek, který je ohroženým druhem. Regulací budou dotčena zhruba tři procenta území kraje.

