Stavbu větrných elektráren v Krušných horách bude Ústecký kraj regulovat
Kraj podle rozhodnutí soudu dostatečně nevyvažoval různé konkurující zájmy, které se pojí s větrnou energetikou. Soud uvedl, že v regulaci převažuje veřejný zájem na ochraně přírodních hodnot, kulturně-historických hodnot a krajinářsky cenných oblastí. "Veřejný zájem na výrobě obnovitelných zdrojů energie a nahrazení výroby z fosilních paliv pak zcela odsouvá stranou," uvedl NSS.
Po rozhodnutí soudu kraj začal připravovat nové podmínky výstavby větrných elektráren na svém území. Nejprve oslovil obce, zda žádají nějakou regulaci ohledně větrníků. Pro regulaci se vyslovilo 25 obcí, pět ji nepožadovalo. Nově navržená regulace se týká menší plochy Krušných hor. Je to pás horského území podél hranic s Německem.
Nový návrh regulace kraj představil před rokem. Mohli se k němu vyjádřit všichni dotčení. Podle vedoucí odboru územního plánování Hany Bermannové přišly desítky připomínek, s nimiž se krajský úřad vypořádal a předložil nyní návrh nové regulace ke schválení.
Návrh spočívá v tom, že lze umisťovat větrné elektrárny, jejichž nosný sloup je vyšší než 35 metrů, do území v části Krušných hor pouze za podmínky zpracování posouzení vlivu záměru na krajinný ráz a nelze je umisťovat do ptačích oblastí soustavy Natura 2000 Novodomské rašeliniště - Kovářská a Východní Krušné hory. Důvodem je hlavně to, že v těch místech žije tetřívek, který je ohroženým druhem. Regulací budou dotčena zhruba tři procenta území kraje.
